В Індії медики заявили вже про майже 9 тис. хворих на мукормікоз, або «чорний грибок», який дедалі частіше почали виявляти серед видужалих від коронавірусу. Про це 23 травня повідомляє BBC.

Інфеція почала масово поширюватись на початку травня. Для кращого усвідомлення ситуації медики наводять динаміку поширення:

з 1885 по 2005 рік було зафіксовано менше ніж тисячу випадків мукормікозу;

до початку пандемії Covid-19, щорічно в Індії фіксувались по кілька десятків випадків цієї інфекції;

від початку 2021 року таких випадків виявили вже майже 9 тис, причому майже половину з них зафіксували у травні.

Зазначається, що точну кількість випадків мукормікозу встановити неможливо – через віддаленість багатьох населених пунктів.

Мукормікоз – це дуже рідкісна інфекція, викликана мукорною цвіллю. Вона зустрічається в ґрунті, рослинах, компості, гнилих фруктах і овочах. У людей «чорний грибок» вражає носові пазухи, очі, мозок і легені. Він особливо небезпечний для людей зі зниженим імунітетом, цукровим діабетом, раком або ВІЛом/СНІДом, загальний рівень смертності від захворювання – 50%.

Зазвичай пацієнти з цією інфекцією мають такі симптоми: закладеність носа і кровотеча, набряк і біль в оці, втрата зору, навколо носа можуть бути чорні ділянки шкіри. Також медики розповіли, що хворим, які звертаються запізно, доводиться видаляти око, щоб інфекція не потрапила в мозок. У рідкісних випадках доводиться видаляти кістку щелепи.

Протигрибкова ін’єкція коштує 48 доларів США за дозу, її потрібно вводити щодня протягом восьми тижнів. Це єдині ліки, ефективні проти хвороби. Лікарі також стверджують, що для запобігання мукормікозу в людей, які перехворіли на коронавірус, потрібно суворо регулювати дозу стероїдів і тривалість їхнього прийому, а також стежити за рівнем цукру.

За словами фахівців, мукормікоз може бути викликаний ліками, які застосовують для лікування Covid-19. Ці препарати зменшують запалення легень, але водночас пригнічують імунну систему та підвищують рівень цукру у крові.

Що відбувається в Індії і чим небзпечний тамтешній штам коронавірусу

Наприкінці квітня в Індії спалахнула нова хвиля коронавірусу, боротьба з якою, попри дуже розвинену медичну систему, країні дається вкрай важко. Протягом останнього місяця там фіксують постійне зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Натомість експерти наголошують, що навіть ці рекордні показники є сумнівними: насправді кількість хворих може бути значно більшою.

Ситуація зі смертністю від коронавірусної інфекції в Індії настільки критична, що у столиці країни Делі працівники крематоріїв будують імпровізовані похоронні вогнища через нестачу місць для кремації.

Україна з 2 травня заборонила в'їзд іноземцям з Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.

Однією з причин такого спалаху науковці називають новий штам коронавірусу, який має подвійну мутацію. Перша із мутацій подібна до штаму, раніше виявленого у США, а інша схожа на бразильський та південноафриканський варіанти.

Мутація E484Q, яка подібна до мутації E484K, виявленої на бразильському та південноафриканському варіантах, може змінити частини білка сполучення коронавірусу. Сам цей білок вірус використовує для контакту з клітинами людини.

Мутація L452R ще більше підвищує здатність білка контактувати з клітинами людини, тим самим збільшуючи заразність вірусу. Дослідження також припускає, що ця мутація може допомогти вірусу уникнути нейтралізуючих антитіл, які виробляє вакцина.

Проте за словами експерта з інфекційних хвороб з університету Каліфорнії Пітера Чін-Хонга поки достеменно невідомо, чи може новий штам викликати повторне інфікування, і чи здатний він чинити опір антитілам.

Однак цей варіант точно значно легше поширюватиметься, ніж інші різновиди вірусу.