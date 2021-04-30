Україна закрила в'їзд для іноземців та осіб без громадянства, які прибувають з Індії. Впродовж кількох днів в цій країні фіксують майже 400 тис. нових хворих на коронавірус. Про це повідомив 30 квітня під час брифінгу головний санлікар Віктор Ляшко, якого цитує «Українська правда».

Заборона почне діяти з 2 травня. Вона стосуватиметься іноземців та осіб без громадянства, які приїхали або перебували в Індії не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів.

Водночас громадяни України повернутися додому зможуть. Вони повинні пройти обов’язкову самоізоляцію, незважаючи на наявність або результати ПЛР-тесту.

Зазначимо, що в Індії вже майже тиждень фіксують рекордні показники по зараженню на Covid-19 – понад 300 тис. нових хворих на добу.

ВООЗ заявила, що причиною такого спалаху є низький рівень вакцинації, масові зібрання та більш заразні штами коронавірусу.

Ситуація в країні погіршується через відсутність ліжкомісць в лікарнях, ліків та кисню. Наразі десятки країн відправляють Індії гуманітарному допомогу.