Родичі померлих від коронавірусу в Індії

В Індії шостий день поспіль фіксують рекордні показники по зараженню інфекцією Covid-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Так за минулу добу в країні виявили понад 362 тис. нових випадків захворювання, що є найвищим добовим показником у світі з початку пандемії Covid-19. Загалом кількість хворих на коронавірус в Індії сягнула понад 17,9 мільйона, більш як 201 тис. людей померли.

Таким чином країна опинилась на четвертому місці за кількістю смертей від коронавірусу після США, Бразилії та Мексики. Водночас експерти переконані, що кількість загиблих в Індії від Covid-19 дуже занижена.

Як справляється медична система Індії з новою хвилею пандемії?

У лютому 2021 року в Індії кількість смертей на день становила близько сотні, а випадків захворювання - близько 12 тис. Тоді багато хто сподівався, що країна пережила найгірший пік пандемії. Однак з 17 квітня в країні щодня повідомляють про понад 200 тис. випадків захворювання.

Особливо складна ситуація в Делі, де не залишилося ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Лікарні відмовляють новим пацієнтам, і принаймні у двох пацієнти помирали через закінчення запасів кисню.

До того ж перевантажені лабораторії та результатів тестів доводиться чекати до трьох днів.

Працівник розкладає додаткові ліжка для хворих на Covid-19. (Фото: Getty)

Як влада Індії бореться зі спалахом Covid-19?

Ситуація зі смертністю від коронавірусної інфекції в Індії настільки критична, що у столиці країни Делі працівники крематоріїв будують імпровізовані похоронні вогнища через нестачу місць для кремації.

Як повідомило BBC, зокрема, в одному з крематоріїв розклали щонайменше 27 нових вогнищ і ще десятки в прилеглому парку. Інший крематорій в Східному Делі розклав ще 20 вогнищ на автостоянці.

Спалення померлих від коронавірусу. (Фото: Getty)

Також у Делі вирубали дерева в міських парках для розпалювання похоронних вогнищ, а також звернулась до родичів померлих про допомогу з кремаціями.

Хоча персонал крематоріїв працює цілодобово, на кремацію доводиться чекають від трьох до чотирьох годин. На спалювання кожного тіла йде до шести годин.

Подібне відбувається й в інших великих містах.

Тим часом уряд Індії закликав військових підтримати систему охорони здоров'я. У Генштабі країни заявили, що з військових резервів постачатимуть кисень, а військові медики у відставці допоможуть цивільним лікарям.

Крім того, уряд Індії затвердив плани з будівництва 500 заводів з генерації кисню по всій країні.

Поліцейські в захисних костюмах. (Фото: Getty)

Що спровокувало різкий ріст захворюваності на Covid-19 в Індії?

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що новий спалах коронавірусної інфекції в Індії спровокували масові зібрання, низький рівень вакцинації та розповсюдження більш заразних штамів вірусу.

Водночас, як повідомляє The Guardian, офіційний представник ВООЗ Тарік Яшаревич наголосив, що більш заразний варіант вірусу є не єдиною причиною спалаху захворювання в країні.



Відзначається, що навантаження на систему охорони здоров'я Індії різко зросло, оскільки люди в паніці прямували до лікарень, попри те, що могли лікуватися вдома.

Черга на вакцинацію від Covid-19. (Фото: Getty)

Чим ковідна криза в Індії загрожує іншим країнам?

Китай, США, більша частина Західної Європи, а також частина Африки та південно-східної Азії протягом останніх двох тижнів фіксували зниження смертності. Деякі країни скасовують карантинні обмеження, а в Євросоюзі навіть натякнули на можливість повернення вакцинованих туристів зі США цього літа.

Однак, варто врахувати, що ще на початку пандемії науковці та медичні експерти відстежували, як коронавірусна інфекція рухалася з країни в країну, через ​​авіаперевезення та глобалізовану світову економіку. Тож індійський сценарій абсолютно ймовірний у всьому світі, тим паче, що країна має одну з найбільших діаспор у світі.

Встановлення спеціальних смітників для відходів після коронавірусу. (Фото: Getty)

Тож зараз міжнародна спільнота докладає зусиль, щоб допомогти Індії подолати критичну нестачу кисню та руйнівний сплеск захворюваності.

Так, Велика Британія надсилає апарати штучної вентиляції легенів та концентратори кисню, а США скасовують заборону на відправлення сировини за кордон, що дозволить Індії виробляти більше вакцин AstraZeneca. Також різні країни пропонують допомогти з медперсоналом та засобами індивідуального захисту.

Як відбувається вакцинація в Індії?

Наразі для світу важливо, щоб Індія масово вакцинувала своє населення, щоб запобігти поширення вірусу.

Індія має масштабну програму імунізації. Країна виготовляє 60% світових вакцин. Найбільша у світі програма вакцинації в Індії розпочалася 16 січня і мала на меті охопити 250 мільйонів людей до липня. Наразі кажуть, що лише близько 118 мільйонів отримали першу дозу, що становить менш ніж 9% населення.

Поліцейського вакцинують проти коронавірусу. (Фото: Getty)

Спочатку вакцинували медпрацівників та робітників передової, а згодом поступово почали щеплювати людей старших за 45 років. Однак масштаб імунізації такої кількості населення, а також проблеми з логістикою та інфраструктурою в країні ускладнюють процес.