Науковці також відзначають стабільне добове зменшення кількості нових хворих

За даними Національної академії наук (НАН), Україна пройшла пік смертей від коронавірусу. Про це йдеться в новому огляді НАН.

«Проміжне оновлення даних про загальну смертність дозволяє сформулювати попередню гіпотезу про те, що пік смертності з усіх причин вже пройдено в першій половині квітня, що узгоджується з динамікою зареєстрованих смертей від Covid-19», – заявили в НАН.

Як зазначають вчені, повільні темпи зниження смертності від коронавірусу також спостерігаються в країнах Східної Європи. Так, в Польщі, Румунії, Угорщини та Болгарії динаміка летальності схожа на українську.

На початку квітня спостерігався рекорд – 481 смерть на 7 квітня. Тепер же показники впав до 430, а на вихідних нижче 200.

Науковці також відзначають стабільне добове зменшення кількості нових хворих. За минулий тиждень (з 21 по 27 квітня) показник впав на 14%.

«Крім зниження кількості випадків хвороби, знижується число нових госпіталізацій і в цілому зайнятих ліжок. Хоча загальна кількість ліжок у лікарнях також зменшується досить швидко, але ліжка у відділеннях інтенсивної терапії звільняються значно повільніше», – додали в НАН.

Нагадаємо, що раніше сьогодні 27 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив про спад рівня захворюваності й поступовий вихід України з третьої хвилі коронавірусу.

На цьому тижні (ймовірно) з «червоною» зони вийдуть Київська, Запорізька і Полтавська області, а також Київ.