У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна почала виходити з третьої хвилі епідемії коронавірусу. Про це 27 квітня під час брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Міністр пояснив, що про спад третьої хвилі епідемії свідчать основні епідеміологічні показники.

«Наша країна почала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні епідеміологічні показники та маркери.У порівнянні минулого і позаминулого тижня кількість захворівших зменшилася з майже 92 тис. до 77 тис., тобто на 15 тис. осіб менше захворіло за минулий тиждень, ніж за позаминулий», – заявив очільник МОЗ.

Також кількість госпіталізованих людей за тиждень у порівнянні з позаминулим тижнем зменшилася на майже 3 400 осіб. На думку Степанова, ці цифри, перш за все, говорять про те, що ситуація стабілізується.

За словами голови МОЗ, «рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях та місті Києві, де ситуація ще місяць тому була вкрай важкою».

Рівень госпіталізації та завантаженість ліжок із киснем перевищує встановлені норми лише в Донецькій області, де він складає 69%. Решта областей «демонструють стійку тенденцію до зменшення рівня госпіталізацій і завантежності ліжок із киснем».

Попри стабілізацію Степанов закликав не розслаблятися на Великодні й травневі свята, утриматися в ці довгі вихідні від збільшення контактів, від поїздок до рідних і друзів.