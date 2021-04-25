Кабінет Міністрів не змінюватиме моделі адаптивного карантину на травневі свята. Про це 25 квітня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їхнього відзначення не затьмарило зростання захворюваності. Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість: цього тижня з «червоної» зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей», – зазначив глава уряду.

Він нагадав, що цього тижня обговорив питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

«Ми цінуємо та дякуємо її членам за розуміння й сприяння у протидії поширенню коронавірусу», – зауважив Шмигаль.

Прем’єр-міністр закликав українців проявити відповідальність, обачність і уникати масових скупчень на свята.

Нагадаємо, що травень розпочнеться з 4 вихідних поспіль. На 1 та 2 травня припадають свята – День праці та Великдень, тому вихідні перенесуть на 3 та 4 травня.

Крім того, вже через кілька днів на українців чекають ще три вихідні поспіль – 8-10 травня. День перемоги цьогоріч припадає на неділю, тому вихідний перенесуть на 10 травня.