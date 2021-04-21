Кабінет міністрів продовжив карантин через пандемію коронавірусу в Україні до 30 червня. Відповідне рішення затвердили на засіданні Кабміну 21 квітня.

За словами Дениса Шмигаля, йдеться не лише про продовження карантину, а й про продовження надзвичайної ситуації, яка більше стосується органів державної влади та їх протидії пандемії.

«Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації і, відповідно, карантину. Цей режим [надзвичайної ситуації] насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких», – сказав Шмигаль.

Жодних деталей щодо формату карантинних обмежень в уряді поки не уточняли.

Щодо режиму надзвичайної ситуації, то він також передбачає карантинні обмеження, проте не має порушувати права і свободи людей.