В Індії наполягають, що ЗМІ не мають жодних підстав для того, щоб називати штам «індійським»

Міністерство інформаційних технологій Індії звернулося до всіх компаній-представників соціальних мереж із проханням видалити матеріали, де згадується «індійський» штам коронавірусу. Про це пише агенція Reuters.

Всесвітня організація охорони здоров’я класифікує штам, який називають «індійським», як B.1.617. Асоціація з Індією виникла через те, що перші випадки зараження цим штамом виявили ​​в Індії у грудні минулого року.

Так само як «індійський», існують «британський», «бразильський» та «південноафриканський» коронавірусу – їхні назви формувалися за тим же принципом.

Однак в Індії наполягають, що ЗМІ не мають жодних підстав для того, щоб називати штам «індійським».

«Це абсолютно неправильно. Не існує такого штаму Covid-19, який науково цитується як такий ВООЗ. ВООЗ не асоціювала термін "індійський штам" із варіантом В.1.617 коронавірусу в жодному зі своїх звітів», – цитують лист міністерства у Reuters.

Наразі Індія вимагає від соцмереж видалити усі матеріали, де згадується «індійський штам», оскільки вони поширюють непорозуміння та шкодять іміджу країни.

Що відбувається в Індії і чим небзпечний тамтешній штам коронавірусу

Наприкінці квітня в Індії спалахнула нова хвиля коронавірусу, боротьба з якою, попри дуже розвинену медичну систему, країні дається вкрай важко. Протягом останнього місяця там фіксують постійне зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Натомість експерти наголошують, що навіть ці рекордні показники є сумнівними: насправді кількість хворих може бути значно більшою.

Ситуація зі смертністю від коронавірусної інфекції в Індії настільки критична, що у столиці країни Делі працівники крематоріїв будують імпровізовані похоронні вогнища через нестачу місць для кремації.

Україна з 2 травня заборонила в'їзд іноземцям з Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.

Однією з причин такого спалаху науковці називають новий штам коронавірусу, який має подвійну мутацію. Перша із мутацій подібна до штаму, раніше виявленого у США, а інша схожа на бразильський та південноафриканський варіанти.

Мутація E484Q, яка подібна до мутації E484K, виявленої на бразильському та південноафриканському варіантах, може змінити частини білка сполучення коронавірусу. Сам цей білок вірус використовує для контакту з клітинами людини.

Мутація L452R ще більше підвищує здатність білка контактувати з клітинами людини, тим самим збільшуючи заразність вірусу. Дослідження також припускає, що ця мутація може допомогти вірусу уникнути нейтралізуючих антитіл, які виробляє вакцина.

Проте за словами експерта з інфекційних хвороб з університету Каліфорнії Пітера Чін-Хонга поки достеменно невідомо, чи може новий штам викликати повторне інфікування, і чи здатний він чинити опір антитілам.

Однак цей варіант точно значно легше поширюватиметься, ніж інші різновиди вірусу.