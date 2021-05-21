Вакцину компаній Pfizer/BioNTech визнали ефективною проти індійського штаму Covid-19, який має подвійну мутацію. Про це повідомила агенція Reuters, посилаючись на гендиректора BioNTech Угура Шахіна.

Зазначається, що основний масив роботи розробників вакцини було зосереджено саме на з'ясуванні ефективності препарату у боротьбі з індійським штамом. Нещодавні висновки свідчать, що антитіла, вироблені вакциною, змогли нейтралізувати індійський варіант.

«Наразі ми мали можливість протестувати нашу вакцину проти більш ніж 30 варіантів коронавірусу. І вона виявилася ефективною проти усіх мутацій», – сказав Шахін.

Що відбувається в Індії і чим небзпечний тамтешній штам коронавірусу

Наприкінці квітня в Індії спалахнула нова хвиля коронавірусу, боротьба з якою, попри дуже розвинену медичну систему, країні дається вкрай важко. Протягом останнього місяця там фіксують постійне зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Натомість експерти наголошують, що навіть ці рекордні показники є сумнівними: насправді кількість хворих може бути значно більшою.

Ситуація зі смертністю від коронавірусної інфекції в Індії настільки критична, що у столиці країни Делі працівники крематоріїв будують імпровізовані похоронні вогнища через нестачу місць для кремації.

Україна з 2 травня заборонила в'їзд іноземцям з Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.

Однією з причин такого спалаху науковці називають новий штам коронавірусу, який має подвійну мутацію. Перша із мутацій подібна до штаму, раніше виявленого у США, а інша схожа на бразильський та південноафриканський варіанти.

Мутація E484Q, яка подібна до мутації E484K, виявленої на бразильському та південноафриканському варіантах, може змінити частини білка сполучення коронавірусу. Сам цей білок вірус використовує для контакту з клітинами людини.

Мутація L452R ще більше підвищує здатність білка контактувати з клітинами людини, тим самим збільшуючи заразність вірусу. Дослідження також припускає, що ця мутація може допомогти вірусу уникнути нейтралізуючих антитіл, які виробляє вакцина.

Проте за словами експерта з інфекційних хвороб з університету Каліфорнії Пітера Чін-Хонга поки достеменно невідомо, чи може новий штам викликати повторне інфікування, і чи здатний він чинити опір антитілам.

Однак цей варіант точно значно легше поширюватиметься, ніж інші різновиди вірусу.