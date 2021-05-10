Індія перебуває на другому місці у світі за кількістю хворих на Covid-19

В Індії серед перехворілих на кораніврус почали частіше виявляти рідкісне захворювання мукормікоз, або «чорний грибок». Про це з посиланням на індійських лікарів повідомляє BBC.

За словами фахівців, мукормікоз, смертність від якого становить 50%, може бути викликаний ліками, які застосовують для лікування Covid-19. Ці препарати зменшують запалення легень, але водночас пригнічують імунну систему та підвищують рівень цукру у крові.

Мукормікоз – це дуже рідкісна інфекція, викликана мукорною цвіллю. Вона зустрічається в ґрунті, рослинах, компості, гнилих фруктах і овочах. У людей «чорний грибок» вражає носові пазухи, очі, мозок і легені. Він особливо небезпечний для людей зі зниженим імунітетом, цукровим діабетом, раком або ВІЛом/СНІДом, загальний рівень смертності від захворювання – 50%.

Зазвичай пацієнти з цією інфекцією мають такі симптоми: закладеність носа і кровотеча, набряк і біль в оці, втрата зору, навколо носа можуть бути чорні ділянки шкіри. Також медики розповіли, що хворим, які звертаються запізно, доводиться видаляти око, щоб інфекція не потрапила в мозок. У рідкісних випадках доводиться видаляти кістку щелепи.

Протигрибкова ін’єкція коштує 48 доларів США за дозу, її потрібно вводити щодня протягом восьми тижнів. Це єдині ліки, ефективні проти хвороби. Лікарі також стверджують, що для запобігання мукормікозу в людей, які перехворіли на коронавірус, потрібно суворо регулювати дозу стероїдів і тривалість їхнього прийому, а також стежити за рівнем цукру.

Зазначимо, що з початку квітня в Індії почали фіксувати різке зростання захворюваності на коронавірус. 8 травня в Індії зафіксували 4187 смерть від хвороби. Влада країни на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір». Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги через складну ситуацію з коронавірусом.