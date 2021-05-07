Ситуація в Індії погіршується через відсутність ліжкомісць в лікарнях, ліків та кисню для хворих коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна надасть Індії гуманітарну допомогу через складну епідемічну ситуацію з Covid-19 в цій країні. Про це він заявив під час зустрічі із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою, повідомили у прес-службі Офісі президента.

«Вакцинація – це зараз питання номер один не тільки в Україні, а й в усьому світі. І тому я хочу подякувати Serum Institute та вам особисто, адже перші вакцини, які отримала Україна, були саме від вас», – зазначив Зеленський.

Президент побажав здоров’я народу Індії, де нині складна епідемічна ситуація через поширення Covid-19. Він наголосив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги. За його словами, уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії.

«Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов’язково отримає гуманітарний вантаж від України», – сказав президент.

Пунавала зі свого боку зазначив, що Індія вже поставила нашій країні півмільйона доз вакцини від коронавірусу. Він також запевнив, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримають законтрактовану вакцину, щойно індійський уряд відновить її експорт.

Президент також запропонував Пунавалі вивчити можливості співпраці Serum Institute of India та українських партнерів з метою спільної розробки та виробництва в Україні медпрепаратів, ліків та вакцин, зокрема й від Covid-19.

Нагадаємо, Україна з 2 травня заборонила в'їзд з Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні. Громадяни України та ті, хто постійно проживає на території нашої країни, повинні по приїзді з Індії перебувати на самоізоляції.

25 березня влада Індії вирішила тимчасово зупинити експорт вакцини AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India), щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку. Точна дата відновлення поставки наразі невідома.

Цей крок вплинув і на поставки вакцини в рамках міжнародної ініціативи COVAX, підтримуваної Всесвітньою організацією охорони здоров’я. На даний момент COVAX отримав 17,7 млн доз вакцини AstraZeneca від Serum Institute of India.

Україна отримала 500 тис. доз цієї вакцини від коронавірусу в лютому. Всього вона законтрактувала 1,5 млн доз вакцини. Станом на 27 березня в Україні офіційно від коронавірусу зробили 192 264 щеплення.

У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати от 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Прогнозувалось, що Україна зможе отримати вказані дози у перше півріччя 2021 року.