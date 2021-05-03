Штам коронавірусу, який є однією з причин масштабного спалаху Covid-19 в Індії, виявили в Польщі. Про це заявив вірусолог з Ягеллонського університету у Кракові Кшиштоф Пірч, повідомляє Польське радіо

Індійський варіант коронавірусу був підтверджений у польського дипломата, евакуйованого з Індії. Дипломат, хворий на Covid-19, разом зі своєю сім'єю (також хворою вагітною дружиною і чотирма дітьми) був доставлений до Польщі спеціальним літаком ще 25 квітня.

Зараз він перебуває в обласній інфекційній лікарні у Варшаві.

За словами Пірча, поки невідомо, чи представляє індійський варіант коронавірусу більшу загрозу, ніж інші – дослідження тривають.

Що відбувається в Індії і чим небзпечний тамтешній штам коронавірусу

Наприкінці квітня в Індії спалахнула нова хвиля коронавірусу, боротьба з якою, попри дуже розвинуту медичну систему, країні дається вкрай важко. Протягом останнього тижня там щодня фіксують більш як 300 тис. нових випадків коронавірусу. 30 квітня там виявили 402 тис. хворих, що є своєрідним світовим рекордом.

Натомість експерти наголошують, що ці показники є сумнівними: насправді кількість хворих може бути значно більшою.

Ситуація зі смертністю від коронавірусної інфекції в Індії настільки критична, що у столиці країни Делі працівники крематоріїв будують імпровізовані похоронні вогнища через нестачу місць для кремації.

Україна з 2 травня заборонила в'їзд іноземцям з Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.

Однією з причин такого спалаху науковці називають новий штам коронавірусу, який має подвійну мутацію. Перша із мутацій подібна до штаму, раніше виявленого у США, а інша схожа на бразильський та південноафриканський варіанти.

Мутація E484Q, яка подібна до мутації E484K, виявленої на бразильському та південноафриканському варіантах, може змінити частини білка сполучення коронавірусу. Сам цей білок вірус використовує для контакту з клітинами людини.

Мутація L452R ще більше підвищує здатність білка контактувати з клітинами людини, тим самим збільшуючи заразність вірусу. Дослідження також припускає, що ця мутація може допомогти вірусу уникнути нейтралізуючих антитіл, які виробляє вакцина.

Проте за словами експерта з інфекційних хвороб з університету Каліфорнії Пітера Чін-Хонга поки достеменно невідомо, чи може новий штам викликати повторне інфікування, і чи здатний він чинити опір антитілам.

Однак цей варіант точно значно легше поширюватиметься, ніж інші різновиди вірусу.