Спалах коронавірусу в Індії відбувається на тлі послаблення карантину в інших країнах

Кількість нових хворих на коронавірус в Індії незначно зменшилася, однак смертність зросла. За минулу добу в країні зафіксували 3689 смертей від інфекції, що є найбільшою кількістю з початку пандемії. Про це пише інформагенція Reuters в неділю, 2 травня.

Загалом, за повідомленнями індійської влади, за останню добу в країні зафіксували 392488 нових хворих на Covid-19. Загалом у країні вірусом заразилися вже 19,56 млн людей.

Спалах коронавірусу в Індії

В Індії вже близько десяти днів поспіль щодоби фіксують понад 300 тис. нових заражень, що спричинило перевантаження лікарень, моргів та крематоріїв. Сплеск хвороби відбувається на тлі ослаблення пандемії в інших країнах.

ВООЗ заявила, що причиною такого спалаху є низький рівень вакцинації, масові зібрання та більш заразні штами коронавірусу.

Ситуація в країні погіршується через відсутність ліжкомісць в лікарнях, ліків та кисню. Наразі десятки країн відправляють Індії гуманітарному допомогу.