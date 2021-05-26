Україна цього року має отримати 20 млн доз вакцини Pfizer, яку замовили за державні гроші

В аеропорт «Київ» у середу, 26 травня прибув літак із першою партією вакцини від коронавірусу Pfizer (торгова назва Comirnaty), яку Україна замовила за прямим контрактом, а не отримала через програму COVAX.

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, до кінця тижня в рамках цієї поставки отримають 167 тис. 310 доз – зараз отримали 117 тис. доз, а в четвер, 27 травня, прибуде ще 50 тис.

Вакцина призначається для освітян, для тих, хто не встиг вакцинуватись на попередніх етапах (медики) і правоохоронці.

Також у МОЗ наголосили, що В Україні щепитимуть проти COVID-19 представників дипломатичних місій інших держав. Натомість останні вакцинують наших дипломатів, які працюють в цих країнах та забезпечують підтримку наших громадян, що перебувають за кордоном.

Зазначимо, що Україна уклала контракти на 20 мільйонів доз препарату Pfizer. Їх мають доставити до кінця року.

Україна вже раніше отримала дві партії вакцини Pfizer, але вони були надані безкоштовно в рамках ініціативи COVAX. У рамках програми COVAX планують вакцинувати щонайменше 20% населення в усіх країнах світу. Ці вакцини країни отримають безкоштовно. Препарати закуповуватиме COVAX за кошти меценатів і благодійників, які погодилися пожертвувати на цю ініціативу. Загалом до кінця року COVAX має надати вакцини для щеплення 8 мільйонів українців.

Україна планує закупити до кінця року 20 млн доз вакцини Pfizer. Саме таку кількість вакцин держава законтрактувала в рамках перемовин з виробником.