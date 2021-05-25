У Міністерстві охорони здоров’я Мальти заявили, що країна стала першою у Європейському Союзі, де сформовано колективний імунітет до коронавірусу. 70% дорослого населення країни зробили принаймні одне щеплення, повідомляє Reuters.

Очільник МОЗ Мальти Кріс Ферне також уточнив, що майже половина дорослого населення країни вже отримала дві дози вакцини проти коронавірусу. Міністр наголошує, що щеплення у країні роблять «кожні п’ять секунд».

Він також зазначив, що громадяни, які пройшли повну вакцинацію, з липня не будуть зобов’язані носити захисні маски на вулиці. Однак маски залишаться обов’язковими для них у приміщеннях.

Зазначимо, що населення Мальти становить близько 470 тис. осіб. З початку пандемії коронавірусу в країні виявили понад 30 тис. випадків коронавірусу. Згідно з сайтом МОЗ Мальти, 302933 людини отримали перше щеплення та 180243 – обидві.

Із 24 травня у країні послабили карантинні обмеження – дозволили відвідувати тренажерні зали та басейни, а час роботи ресторанів продовжили до півночі (раніше вони могли працювати до 17:00).

У зв'язку з успішною вакцинацією з 1 липня у країні скасують обов'язкове носіння масок на вулиці (якщо кількість випадків не збільшиться). А з 1 червня скасують носіння масок на пляжах. Упродовж минулого тижня в країні виявляли у середньому три нові випадки захворювання на коронавірус. А 24 травня повідомляли про два нові випадки та жодного випадку смерті через ускладнення. Наразі продовжують лікування 72 людини.

Як інформував ZAXID.NET, Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони ЄС для туристів, які пройшли курс вакцинації. Пускати пропонується туристів, які були вакциновані препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ). Серед них вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm. Російських вакцин серед них немає.

Як передбачається, з 15 червня у країнах Європейського Союзу діятимуть санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЦР-тестів та інші дані для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.