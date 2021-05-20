У четвер, 20 травня, Рада Європейського союзу ухвалила рекомендацію щодо спрощення обмежень на поїздки до ЄС та дозволу на в’їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Про це йдеться у заяві на сайті Ради.

Зокрема, Рада ЄС рекомендує державам-членам скасувати обмеження на поїздки для туристів, які принаймні за 14 днів до прибуття отримали останню дозу вакцини, затверджену Європейським агентством з лікарських засобів. Йдеться, зокрема, про Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson та Moderna.

Держави-члени можуть також скасувати обмеження на необов'язкові поїздки для тих, хто отримав дози вакцини, рекомендовані ВООЗ для екстреного використання.

При скасуванні цих обмежень держави-члени повинні враховувати взаємність у кожному конкретному випадку. Кожна країна самостійно ухвалюватиме відповідне рішення. Рада ЄС також ухвалила критерії скасування обмежень для всіх мандрівників з третіх країн, незалежно від наявності вакцинації.

Для скасування обмежень на необов’язкові подорожі для третьої країни згідно з новими правилами кількість випадків Covid-19 на 100 тис. жителів за останні 14 днів не має перевищувати 75, раніше цей показник становив 25 випадків. Список країн буде оголошений пізніше. Прогрес у вакцинації населення проти вірусу також буде братися до уваги.

Рада ЄС також затвердила так званий «механізм аварійного гальмування», який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки до ЄС з третьої країни, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується.