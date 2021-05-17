Виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор закликала країни G7 (Велику Британію, Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію та США) і Євросоюзу передати надлишки вакцин від Covid-19 програмі COVAX для вакцинації населення бідніших країн. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Фор зазначила, що G7 і ЄС можуть пожертвувати близько 153 млн доз, якщо вони поділяться лише 20% своїх наявних запасів вакцини на літо. Такий крок вона назвала «мінімумом і заходом, необхідним просто зараз».

За словами Фор, це можна було б зробити без шкоди для програм вакцинації власного населення. Вона наголосила, що така пожертва може запобігти новим спалахам хвороби.

«Ми стурбовані тим, що спалах в Індії є показником того, що стається, якщо попередження залишаться без уваги», – наголосила Фор.

ЮНІСЕФ відповідає за постачання вакцин проти коронавірусу через програму COVAX, яку реалізують спільно ВООЗ і Глобальний альянс із вакцин та імунізації. ЮНІСЕФ оцінює дефіцит поставок вакцин у 140 млн доз до кінця травня і близько 190 млн до кінця червня.

Чому нас має непокоїти нерівномірна вакцинація від Covid-19 у світі

Вакцинація від коронавірусу триває ще з грудня минулого року. Станом на 17 травня у світі зроблено майже 1,5 млрд щеплень. Попри хороші темпи вакцинації, понад половину з них зробили лише три країни – Китай, США Та Індія.

Також варто врахувати те, що деякі країни значно відірвались у відсотковому співвідношенні вакцинованого населення.

Для прикладу, в Україні щонайменше першу дозу вакцини отримали менше мільйона громадян, тобто рівень вакцинації є значно меншим від 5%. В Ізраїлі ж вакцинувались понад 10 млн громадян і по суті країна вже досягла порогу в 60% вакцинованих, необхідного для подолання пандемії.

Поки частина країн дозволяє вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років, в бідніших державах досі не щепили основні групи ризику – літніх людей та медиків.

У ВООЗ вже назвали «катастрофічним моральним провалом» розрив у кількості отриманих вакцин між багатими та бідними країнами. Там наголошують, що такий шлях веде до «самопоразки», оскільки в таких обставинах поширення Covid-19 триватиме довше, а значить виникатиме більше штамів, що впливатиме на ефективність вакцини.

Відповідно може утворитись закритий цикл поширення коронавірусу, що зробить його постійним захворюванням.

З огляду на це, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус закликав передати вакцини країнам з низьким рівнем доходу замість того, щоб вакцинувати дітей та підлітків проти Covid-19.