ЮНІСЕФ закликав G7 та Євросоюз поділитись вакцинами з біднішими країнами
ЮНІСЕФ вважає, що багатші країни можуть поділитись вакцинами без шкоди для власного населення
Виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор закликала країни G7 (Велику Британію, Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Японію та США) і Євросоюзу передати надлишки вакцин від Covid-19 програмі COVAX для вакцинації населення бідніших країн. Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Фор зазначила, що G7 і ЄС можуть пожертвувати близько 153 млн доз, якщо вони поділяться лише 20% своїх наявних запасів вакцини на літо. Такий крок вона назвала «мінімумом і заходом, необхідним просто зараз».
За словами Фор, це можна було б зробити без шкоди для програм вакцинації власного населення. Вона наголосила, що така пожертва може запобігти новим спалахам хвороби.
«Ми стурбовані тим, що спалах в Індії є показником того, що стається, якщо попередження залишаться без уваги», – наголосила Фор.
ЮНІСЕФ відповідає за постачання вакцин проти коронавірусу через програму COVAX, яку реалізують спільно ВООЗ і Глобальний альянс із вакцин та імунізації. ЮНІСЕФ оцінює дефіцит поставок вакцин у 140 млн доз до кінця травня і близько 190 млн до кінця червня.
Чому нас має непокоїти нерівномірна вакцинація від Covid-19 у світі
Вакцинація від коронавірусу триває ще з грудня минулого року. Станом на 17 травня у світі зроблено майже 1,5 млрд щеплень. Попри хороші темпи вакцинації, понад половину з них зробили лише три країни – Китай, США Та Індія.
Також варто врахувати те, що деякі країни значно відірвались у відсотковому співвідношенні вакцинованого населення.
Для прикладу, в Україні щонайменше першу дозу вакцини отримали менше мільйона громадян, тобто рівень вакцинації є значно меншим від 5%. В Ізраїлі ж вакцинувались понад 10 млн громадян і по суті країна вже досягла порогу в 60% вакцинованих, необхідного для подолання пандемії.
Поки частина країн дозволяє вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років, в бідніших державах досі не щепили основні групи ризику – літніх людей та медиків.
У ВООЗ вже назвали «катастрофічним моральним провалом» розрив у кількості отриманих вакцин між багатими та бідними країнами. Там наголошують, що такий шлях веде до «самопоразки», оскільки в таких обставинах поширення Covid-19 триватиме довше, а значить виникатиме більше штамів, що впливатиме на ефективність вакцини.
Відповідно може утворитись закритий цикл поширення коронавірусу, що зробить його постійним захворюванням.
З огляду на це, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус закликав передати вакцини країнам з низьким рівнем доходу замість того, щоб вакцинувати дітей та підлітків проти Covid-19.