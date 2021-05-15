Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус закликав передати вакцини країнам з низьким рівнем доходу замість того, щоб вакцинувати дітей та підлітків проти Covid-19. Про це пише BBC.

Голова ВООЗ сказав, що він розуміє, чому деякі країни хочуть вакцинувати дітей і підлітків, але додав, що «прямо зараз закликає їх переглянути своє рішення», оскільки у країнах з низьким і середнім рівнем доходів запасів вакцини проти Covid-19 «було недостатньо навіть для імунізації медичних працівників, а лікарні переповнені людьми, які терміново потребують рятувальної допомоги».

Зазначається, що відтоді як були затверджені перші вакцини, багатші країни скупили більшу частину поставок, і багато які прагнуть вакцинувати якомога більше свого населення.

Низка країн дозволили вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років. Мова йде, зокрема, про США та Канаду. У Швейцарії минулого тижня почали пропонувати щеплення 16-річним.

Наприкінці березня у ВООЗ назвали «катастрофічним моральним провалом» розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами.

Повідомлялося, що цей шлях веде до «самопоразки», оскільки так поширення вірусу триватиме довше, а значить виникатиме більше мутацій та штамів, що впливатиме на вакцину.