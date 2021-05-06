Клінічні випробування вакцини Pfizer показали 100% ефективність серед учасників віком від 12 до 15 років

Канадське управління з питань громадського здоров’я (Health Canada) затвердило використання вакцини Pfizer/BioNTech для вакцинації дітей віком від 12 до 15 років. Таким чином Канада стала першою країною, де санкціонували вакцинацію підлітків, інформує «Радіо Свобода».

Як повідомляється, неповнолітніх віком від 16 років у Канаді вакцинують із 9 грудня 2020 року, коли в цій країні дозволили використання препарату Pfizer/BioNTech для людей такого віку.

За результатами клінічних випробувань цієї вакцини, здійснених на 2260 дітях віком від 12 до 15 років, у Pfizer повідомили Health Canada про стовідсоткову ефективність вакцини серед учасників дослідження та фактичну відсутність побічних ефектів.

Тепер Health Canada рекомендує вводити підліткам віком 12–15 років таку ж дозу препарату, як і дорослим. Відстеження ефективності та можливих побічних ефектів регулятор має намір продовжити.

Крім того, про можливість вакцинації дітей віком 12–15 років раніше цього тижня заговорили в США. Зокрема, президент США Джо Байден допустив ухвалення такого рішення після відповідного вердикту американського регулятора.

Зазначимо, що минулого тижня США повністю вакцинували від коронавірусу 100 млн людей, що становить 38% дорослого населення країни. При цьому 55% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини.

Імовірні наслідки Covid-19 у дітей і підлітків

Deutsche Welle з посиланням на дані німецького Інституту імені Роберта Коха інформує, що особливо швидко серед дітей і підлітків поширюється британський варіант мутованого коронавірусу B.1.1.7.

Як пише видання, починаючи від весни минулого року, дітям і підліткам стали діагностувати нове захворювання: синдром мультисистемного запалення – запальний процес, що вражає відразу кілька систем організму. Хвороба зустрічається досить рідко, приблизно у однієї з 1000 дітей за чотири-шість тижнів після перенесеного (в тому числі, безсимптомного) коронавірсу. Починається вона раптово й супроводжується високою температурою, висипом, набряками, запаленням, що вражає шкіру, очі, судини й серце, а також інфекційно-токсичним шоком. Захворювання викликає не сам коронавірус, а, як вважають науковці, відстрочена надмірна імунна реакція на зараження коронавірусом.

Більш ніж у 90% дітей, госпіталізованих з синдромом мультисистемного запалення, були порушені, як мінімум, чотири системи органів, а 58% д – лікувались у відділенні інтенсивної терапії. Синдром мультисистемного запалення частіше проявляється у хлопчиків - дівчатка схильні до нього рідше. Ризик ускладнень з віком збільшується, найбільший ризик у дітей від семи до десяти років. Загальний рівень летальності від захворювання становить близько 1,4 відсотка, хоча з віком частка смертельних випадків збільшується: в групі 15-17-річних підлітків вона досягає 2,6 відсотка, а серед 18-20-річних - 10,9 відсотка.

Під час першої хвилі пандемії діагностованих випадків синдрому мультисистемного запалення майже не було. Повідомлення про нього вперше з'явилися в травні 2020 року. У США, які постраждали від пандемії коронавірусу чи не найбільше в світі, синдром мультисистемного запалення впродовж 10 місяців був зареєстрований у більш ніж двох тисяч дітей і підлітків. Але реальне число може бути і вище, оскільки нерідко симптоми цього захворювання можна сплутати з клінічними проявами інших хвороб.

Коли з'явиться вакцина від коронавірусу для дітей?

У категоріях «черговиків» на вакцинацію в більшості країн діти і підлітки навіть не згадуються. Їх, судячи зі всього, вакцинують останніми. На даний момент застосування вакцин від коронавірусу умовно схвалено для вікової групи старше за 16 років.

Розробники вакцин BioNTech/Pfizer і Moderna вже перевіряють ефективність і безпеку своїх препаратів в групах від шести місяців до 11 років і від 12 до 17 років. Аналогічні випробування мають намір провести також AstraZeneca і Johnson&Johnson.

BioNTech заявила, що якщо випробування вакцини серед дітей і підлітків завершаться успішно, препарат для найменших може з'явитися на початку 2022 року. Moderna має намір повідомити про перші результати випробувань до початку літа.

А поки що єдиним засобом захисту дітей і підлітків від коронавірусу, крім вже традиційних захисних масок і дотримання соціальної дистанції та закриття, за необхідності, дитячих садків і шкіл.