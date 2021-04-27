Влада Західної Вірджинії сподівається, що гроші «мотивуватимуть» молодь вакцинуватися

Влада американського штату Західна Вірджинія заявила, що надаватиме молодим людям ощадні облігації вартістю 100 доларів США, якщо вони вакцинуються від Covid-19. Таким чином вона сподівається, що фінансовий стимул для людей віком від 16 до 35 «мотивує» їх пришвидшити вакцинацію, інформує ВВС Україна.

«Наші діти зараз, ймовірно, дійсно не усвідомлюють, наскільки важливе значення вони мають для того, щоб закрити це питання», – заявив губернатор штату Джим Джастіс.

Західна Вірджинія спочатку належала до штатів США з найвищими показниками вакцинації, але в останні тижні прогрес вакцинації сповільнився. Існують побоювання, що молодь ігноруватиме вакцинацію.

Натомість заохочення передбачає, що ті, хто вакцинується у цій віковій групі, можуть отримати ощадну облігацію на 100 доларів, а пізніше й відсотки за нею. Облігації також запропонують усім людям віком від 16 до 35 років, хто вже вакцинувався.Приблизно 52% з 1,5 млн мешканців штату, яких мають вакцинувати, вже отримали хоча б одну дозу.

За даними New York Times, Західна Вірджинія наразі займає 16-е місце серед штатів США за кількістю нових випадків коронавірусу в розрахунку на людину. Водночас, за словами губернатора, у 40% населення можуть бути сумніви щодо необхідності вакцинації.

Ощадні облігації фінансуватимуть коштом пакету допомоги від коронавірусу в розмірі 1,9 трлн доларів, відомого як CARES. Він діє у США з березня. За словами губернатора Джастіса, штат «перевірив всіма способами» можливість використання цих коштів для надання ощадних облігацій.

Дослідження показали, що молоді люди частіше вагаються щодо отримання вакцини Covid-19, ніж старше покоління. Приблизно 25% дорослих людей у США віком від 18 до 29 років заявляють, що хочуть «почекати і подивитися», перш ніж отримати першу дозу вакцини, порівняно із лише 7% серед людей віком старше 65 років.

Усі американці старше 16 років вже мають право пройти вакцинацію. Трохи понад половина дорослих американців наразі вже отримала принаймні одну дозу вакцини.

Як інформував ZAXID.NET, у США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу Covid-19 менш ніж за 100 днів президентства Джо Байдена, тим самим досягши цілей, поставлених Білим домом.