У США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу Covid-19 менш ніж за 100 днів президентства Джо Байдена, тим самим досягши цілей, поставлених Білим домом. Про це повідомив сам президент США Джо Байден під час брифінгу 21 квітня.

Спочатку Байден обіцяв за 100 днів провести у США 100 млн щеплень, але цей показник досягли вже на початку березня. Тому він збільшив кількість до 200 млн. Цього результату досягли на 92-й день його президентства.

Американський президент додав, що тепер вакцина від коронавірусу доступна усім охочим.

My Administration is working around the clock to get America vaccinated as quickly as possible. Tune in as I deliver an update on our progress and the state of vaccinations. https://t.co/jxOtlPOzsW — President Biden (@POTUS) April 21, 2021

«Якщо вам 16 років або більше, ви маєте право на безкоштовне щеплення від Covid-19», млн повідомив він.

Байден повідомив, що станом на 18 квітня понад 50% дорослих американців отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Крім того, за його словами, до четверга, 22 квітня, кількість щеплених літніх американців у віці 65 років і старше перевищить 80%. Байден також зазначив скорочення смертності на 80% серед людей старше 65 років.

Зазначимо, що в США стартувала вакцинація 14 грудня 2020 року. Першу дозу вакцини від Pfizer і BioNTech ввели медсестрі з Нью-Йорка. США утримують першість за кількістю інфікованих та померлих за час пандемії.

У середині березня президент США Джо Байден пообіцяв, що кожен дорослий американець зможе вакцинуватися від коронавірусу до 1 травня 2021 року.

До слова, Кабінет міністрів України планує з травня вийти на 5,65 млн щеплень від коронавірусу щомісяця, щоб до кінця року охопити вакцинацією більшу частину дорослого населення для формування колективного імунітету.