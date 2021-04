У США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу Covid-19 менш ніж за 100 днів президентства Джо Байдена, тим самим досягши цілей, поставлених Білим домом. Про це повідомив сам президент США Джо Байден під час брифінгу 21 квітня.

Спочатку Байден обіцяв за 100 днів провести у США 100 млн щеплень, але цей показник досягли вже на початку березня. Тому він збільшив кількість до 200 млн. Цього результату досягли на 92-й день його президентства.

Американський президент додав, що тепер вакцина від коронавірусу доступна усім охочим.

My Administration is working around the clock to get America vaccinated as quickly as possible. Tune in as I deliver an update on our progress and the state of vaccinations. https://t.co/jxOtlPOzsW