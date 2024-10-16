Осіннє підживлення проводиться із середини вересня до середини жовтня

Як правило осінній догляд за садом є найголовнішим, бо саме він готує всі ваші рослини до холодної зими і низьких температур. Щоб зберегти ваш сад квітучим і здоровим до наступної весни, потрібно знати, як правильно його підживити восени.

Кореневе живлення

Позакореневе внесення поживних речовин актуальне до середини вересня, поки пагони продовжують рости, пише «Світ рослин». Після початку жовтіння листя, добрива потрібно вводити безпосередньо в ґрунт, щоб:

простимулювати процес визрівання деревини;

покращити витривалість та зимостійкість;

посприяти формуванню бруньок.

Добрива без азоту

Потужні азотовмісні добрива не потрібні восени, оскільки вони провокують ріст молодих пагонів. Ці паростки:

не встигнуть одерев’яніти до холодів і загинуть;

в процесі росту забиратимуть у дерева або чагарника ресурси, тим самим ослаблюючи його і позбавляючи змоги формувати плодові бруньки.

Восени саду необхідні суміші калію та фосфору. Саме ці добрива забезпечують потрібний вплив. Калій нормалізує водний баланс, підвищує морозостійкість, робить рослину витривалою та насичує плоди цукром, а фосфор посилює стійкість до хвороб, покращує імунітет, стимулює кореневу систему.

Як замінник промислових фосфорно-калійних добрив може використовуватися деревна зола.

Час підживлення

Зазвичай всі осінні роботи (санітарна обрізка, побілка) починаються через два тижні після закінчення плодоношення. В цей час сокорух призупиняється і можна спокійно готувати сад до зими. У тому ж числі і вносити добрива.

Осіннє підживлення проводиться із середини вересня до середини жовтня. Але якщо час був втрачений, то можна підживлювати сад і в листопаді. Головне, щоб погода дозволяла, земля не має бути промерзлою.

Попередній полив перед внесенням добрив

Рослини отримують користь від поживних речовин, якщо ті перебувають у розчиненому вигляді. Тому рясні осінні поливи необхідні для:

акумуляції накопичених в гілках і стовбурах корисних речовин;

плавної підготовки до зимівлі;

повного засвоєння водорозчинних добрив.

Вносити мінеральні суміші варто лише по вологому ґрунту. Водорозчинних добрив особливо потребують рослини в період пізніх підгодівель (після середини жовтня).

Комбінування мінеральних та органічних добрив

Мінеральні добрива насичені корисними речовинами, які розроблені для максимального поглинання рослинами. В осінній час йдеться про калій, фосфор та супутні мікроелементи.

Органічні добрива також містять поживні компоненти, хоча їх склад може бути менш збалансованим. Зате вони грають ключову роль у збільшенні товщини родючого шару. Органіку поїдають дощові черв’яки та ґрунтові бактерії, неперероблені залишки поступово опускаються нижче, приманюючи за собою мікроорганізми. Таким чином корисні продукти життєдіяльності залягають в додатковому шарі.

Основні органічні добрива на осінь: