Цим розчином можна поливати рослини під корінь

Часто різкі зміни навколишнього середовища і перепади температур стають основним фактором загибелі рослин. Так як ми не можемо передбачити, коли вдарят морози чи випаде перший сніг, варто завчасно забезпечити свої рослини необхідними корисними елементами, які допоможуть їм справитись із цим.

«Флористікс» ділиться рецептом ефективного вітамінного розчину, який допоможе рослинам впоратися зі стресовими умовами, відновити тургор листя і виробити стійкість до примх погоди.

Підживлення в холод і спеку

Для захисту від стресу існують спеціальні препарати адаптогени, що виробляють у рослин стійкість до несприятливих погодних умов. Багатьом доводилося користуватися такими адаптогенами, як «Епін» та «Циркон». Вони справді допомагають рослинам протистояти аномальним погодним випробуванням.

А такий препарат, як бурштинова кислота, легко і недорого можна придбати в садівницьких магазинах та в аптеках.

Антистресовий коктейль

Як основа для вітамінної суміші використовується бурштинова кислота. Ця речовина стимулює цвітіння, врожайність і впливає на стресостійкість рослин.

У коктейлі бурштинова кислота взаємодіє з глюкозою та вітаміном B1, які не лише посилюють дію кислоти, а й самі собою сприяють швидкій адаптації рослин до стресових умов.

Вітамін B1 (тіамін) покращує циркуляцію соків усередині рослин та, будучи антиоксидантом, захищає їх від впливу шкідливих факторів, у тому числі надмірно високої чи низької температури.

Глюкоза допомагає відновити тургор листя. Крім того, вона сприяє утворенню нових коренів.

Рецепт коктейлю

Для приготування вітамінного антистресового коктейлю вам знадобиться пакетик або одна-дві таблетки аптечної бурштинової кислоти, а також по 1 ампулі вітаміну B1 та глюкози. І тіамін, і глюкоза чудово розчиняються у воді кімнатної температури, а бурштинову кислоту потрібно окремо розвести у воді з температурою 50-70⁰C.

Якщо рослини в несприятливих умовах не втратили тургор листя і ви застосовуєте розчин для профілактики, розчиніть складові в 5 л води.

Але, якщо в результаті стресу листя рослин прив'яло або стало скручуватися в трубочку, тоді кількість води потрібно зменшити, щоб розчин вийшов більш концентрованим і лікувальним. Наприклад, на ту саму кількість інгредієнтів взяти 2-3 л води.

Як і коли обробляти рослини

Цим розчином можна поливати рослини під корінь, а можна скористатися більш економним способом: обприскати їх по листю, причому так, щоб розчин обов'язково потрапив і на верхній, і на нижній бік листя.

Позакореневі обробки цим коктейлем можна проводити один раз на 5-7 днів до стабілізації погоди, а кореневі підживлення – приблизно 1 раз на 10 днів по вологій землі.

Вітаміни групи B дуже швидко розкладаються на світлі, тому обробляти рослини по листю потрібно на ніч, у сутінковий час, причому відразу після приготування розчину. Тоді ефект від обробки буде максимальним.