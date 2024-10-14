Осінній догляд за вейгелою не складний, але дуже важливий

Підготовка вейгели до зими вимагає деяких зусиль, але не є надто складною навіть для початківців. Правильно та своєчасно виконані підготовчі роботи дозволять цьому теплолюбному кущу радувати пишним цвітінням навіть у холодних регіонах. Як правильно підготувати кущ до холодів, пише «Яскрава клумба».

Підготовка не буде повноцінною без передзимового внесення добрив. Правильне підживлення допомагає зміцнити кореневу систему та підвищити стійкість до морозів. Важливо обрати добрива грамотно та внести їх у відповідний час, щоб рослина успішно перезимувала і активно розвивалася весною.

Які добрива обрати

Восени рекомендується використовувати фосфорно-калійні добрива, які сприяють зміцненню коріння перед зимівлею. Азотні добрива у цей час не використовують, адже вони стимулюють ріст зеленої маси, що восени небажано.

фосфор зміцнює кореневу систему і підвищує її стійкість до погодних умов;

зміцнює кореневу систему і підвищує її стійкість до погодних умов; калій підвищує морозостійкість рослини, роблячи її більш витривалою;

підвищує морозостійкість рослини, роблячи її більш витривалою; для підживлення можна використовувати суперфосфат, сульфат калію або комплексні осінні добрива.

Чим і коли підживлювати

Підживлення рекомендується проводити в середині осені, паралельно з обрізкою або після неї, щоб рослина краще засвоїла корисні елементи перед зимою.

Гранульовані добрива розсипають навколо куща на відстані 20-30 см від основи, у зоні кореневої системи, потім злегка перекопують ґрунт і поливають рослину. Рідкі добрива розводять у воді за інструкцією і поливають під кущ для швидкого засвоєння. Органічні підживлення, такі як перепрілий компост або перегній, живлять коріння і покращують структуру ґрунту. Їх розкладають навколо куща і злегка загортають у ґрунт.

Після підживлення корисно замульчувати ґрунт навколо куща.

Виберіть укриття

Укриття на зиму – важливий, але не обов'язковий догляд за вейгелою восени. Його потребують лише молоді кущі та деякі менш морозостійкі сорти. Для них це необхідно, щоб пережити холод і повернутися до активного зростання навесні. Можна використовувати торф, тирсу, сухе листя або хвойний лапник або інші укриття.