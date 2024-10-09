Коли стебла і листя повністю висохнуть, треба дістати цибулини із земляної грудки

У дикій природі кали виростають в тропічних широтах. Квітка дуже любить тепло і вологу. Для благополучного вирощування кал, їх обов'язково бережуть від сильних похолодань. Восени бульби викопують і дають час відпочити за зиму. Як їх правильно зберігати, пишуть «Вікна».

Коли викопувати кали восени

Викопувати цибулини кали з землі треба до настання осінніх заморозків та дощів. Якщо не зробити цього вчасно, то квіти зіпсуються та загинуть. Оптимальним моментом для викопування квітів є вересень-жовтень. Треба орієнтуватися на погоду.

Але, коли викопувати кали, вам ще підкаже листя квітки. Якщо воно почало жовтіти й в’янути, значить, треба викопувати рослину, навіть якщо на вулиці ще тепло і сухо.

Викопувати кали треба у сухий день, з вологого важкого ґрунту буде важче витягти бульби.

Як викопувати кали

Щоб викопати кали, треба відступити близько 20 см від основи рослини та обкопати її з усіх боків. Робіть це акуратно, щоб не пошкодити цибулини та корені. Далі треба підкопати земляну грудку з корінням знизу і дістати цибулини кали разом із ґрунтом. Але врахуйте, що не треба тягнути квітку за стебла.

Як зберігати кали взимку

Після того як ви викопали квітку, треба поставити цибулини разом з земляною грудкою у пакет, у тепле місце під навісом та залишити їх там не менше ніж на 10-14 днів, поки листя повністю не пожовкне і не почне всихати. Це дасть змогу цибулинам дозріти.

Коли стебла і листя повністю висохнуть, треба дістати цибулини із земляної грудки та повністю зрізати зів’яле бадилля. Кожну цибулину треба загорнути у папір, скласти в коробку або контейнер. Зберігати у сухому темному приміщенні з температурою від 4-10°C.

Час від часу кали треба оглядати. Якщо на них з’являться ділянки, що підгнили, їх треба зрізати гострим ножем і обробити зеленкою. Потім знову загорнути цибулину в папір і повернути назад в контейнер.