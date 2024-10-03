У жовтні багаторічні рослини потребують розпушування ґрунту та прополювання

Жовтень – це найкращий час, щоб зайнятися посадкою чи пересадкою квітів, підготувати свої клумби до холодів, поки температура ще не надто знизилась і перші морози не прогнозуються. Окрім пересадки квітів, важливо правильно завершити і весь догляд. Що варто встигнути зробити у своєму квітнику за жовтень, пише «Флористікс».

Полив

Полив квітів у жовтні вже не проводять, зволоження потребують лише хвойники, для яких насичення вологою у жовтні – обов'язкова умова успішної зимівлі.

Підживлення

Підживлення в цей час багаторічним квітам теж не потрібне – вони вже перебувають у стані спокою або, у всякому разі, вже готові до нього. Останнє удобрення для квітів потрібно було внести в кінці вересня.

У жовтні багаторічні рослини потребують розпушування ґрунту та прополювання. Із середини жовтня багаторічники починають готувати до зимівлі.

Догляд за квітами в жовтні набагато легший, ніж улітку: видаляйте навколо них бур'яни і розпушуйте ґрунт. Коли вони відцвітуть, викореніть однорічні квіти, перекопайте ґрунт, вносячи під перекопування добрива. Рослинні залишки однорічників краще спалити, оскільки в них могли поселитися шкідники або збудники хвороб.

Пересадка

На початку жовтня пересаджують лілії і садові конвалії, поєднуючи цей процес із діленням цибулин. У жовтні також розмножують багаторічники і чагарники поділом куща з подальшим розсаджуванням. У цей самий час потрібно відокремити від материнської рослини і пересадити на постійне місце відростки чагарників. Усі висаджені або пересаджені квіти потребують обов'язкового укриття на зиму.

Які квіти викопують у жовтні

Коли нічна температура буде в межах 0-3 ºC , зазвичай це трапляється всередині жовтня, починають поступово викопувати бульби гладіолусів. Врахуйте, що у здорових гладіолусів листя в цей час зелене, якщо ж листя пожовкло, то це свідчить про захворювання рослини.

Приблизно в цей же час викопують жоржини: починати роботу краще зранку, щоб до вечора бульби жоржин встигли просохнути. Як тільки підсохнуть зрізи стебел, бульби можна відправляти на зберігання до весни.

З приходом стійкого похолодання потрібно викопати кореневища канн і бульбоцибулини ацидантер, монтбрецій і бегоній, покласти їх у ящики і помістити на місяць для просушування в сухе провітрюване приміщення.

Обрізування квітів

У жовтні майже всі квіти вже відцвіли, тому у таких багаторічників, як рудбекія, скабіоза, деревій, айстра, астильба, волотистий флокс, ехінацея, молочай, півонія, дельфіній, монарда, золотарник, гіпсофіла, водозбір, волошка, дзвіночок, кореопсис, конвалія, ліатріс, лілія і лінхіс, обрізають усе листя і стебла, залишивши над поверхнею лише пеньки заввишки до 3 см. Потім посадки цих квітів мульчують компостом або присипають сухою садовою землею.

Догляд за квітами після цвітіння

Надійне укриття компостом або торфом необхідне на зиму геленіуму і бородатим ірисам, чиє коріння виступає з-під землі. Обов'язкове мульчування компостом або торфом ділянок із тими багаторічниками, які ви посадили цієї осені, а зверху на мульчу укладають ялинове гілля.

Не вкривають на зиму дрібноцибулинні мускарі, крокуси, пушкінії, білоквіткові і шахові рябчики та проліски, вони досить холодостійкі, щоб зимувати лише під шаром мульчі з торфу, суміші землі, перегною, компосту і торфу або просто садової землі.

А ось голландські цибулинні (тюльпани, лілії і нарциси), поверх мульчі вкривають ялиновим гіллям, на яке накидають плівку, а зверху на неї зрізане бадилля багаторічників або суху траву.

Волотисті флокси засипають відром сухої землі, змішаного з перегноєм і цього буде достатньо для гарної зимівлі і рясного цвітіння в наступному році. Не потрібно обрізати стебла флоксів, залиште їх під шаром землі з перегноєм – навесні їх легше буде виявити. Сухою землею потрібно присипати обрізані на зиму старі кущі півоній, а молоді можна нічим не вкривати.

Основи кущів жимолості каприфоль, гортензії і клематисів теж засипають ґрунтом, сухим листям або торфом, пагони знімають з опор і укладають на землю без укриття – достатньо буде зимового снігу.

Аконіт, золотарник, доронікум, вероніка, очиток, багатоквітковий і кипарисовий молочаї, видові герані, лілійники і багаторічні волошки зимують узагалі без укриття.