Добре насичена вологою коренева система довше зберігає тепло і тим самим підвищує холодостійкість дерева

Після збирання врожаю слід підготувати плодові дерева до зими. Їх необхідно підживити, обрізати та провести рясний вологозарядний полив. Якщо з першими двома пунктами все очевидно, для чого їх робити, то з пізнім поливом можуть виникнути питання. Для чого поливати рослини восени і як це правильно робити, пише «Флористкіс».

Вологозарядний полив допомагає рослинам підготуватися до зими, захищає від вимерзання та всихання. Особливо необхідний він у холодні зими, і якщо восени було мало дощів. Якщо ж опадів було достатньо, можна обійтися без нього.

Терміни вологозарядного поливу

Вологозарядний полив проводять за кілька днів до промерзання ґрунту, коли температура починає опускатись. Тому уважно слідкуйте за прогнозом погоди.

Якщо у вас йшли рясні дощі і ви не знаєте, чи потрібно поливати дерева додатково, вийдіть у сад і копніть ґрунт лопатою. Якщо на глибині у пів метра грунт буде сухим, полив необхідний. На зиму потрібно промочити всю кореневу грудку дерева на глибину не меншу за 1 м.

Добре насичена вологою коренева система довше зберігає тепло і тим самим підвищує холодостійкість дерева та захищає його від вимерзання. Крім того, за допомогою вологозарядного осіннього поливу можна компенсувати величезні втрати вологи, завдані літньою посухою.

Як поливати дерева восени

Що стосується норм поливання, то під дерево, що плодоносить, потрібно вилити по 40-60 л на кожен м² пристовбурового кола. Для молодих саджанців норма становить 30- 50 л/м², а ягідних чагарників – 20-40 л/м². Причому воду потрібно виливати в 3 прийоми, щоб вона встигала вбиратися. Тобто вологозарядний полив слід проводити протягом трьох днів.

Щоб процедура пройшла успішно, потрібно попередньо підготувати пристовбурове коло, зробити під деревом сапкою широку лунку з двома земляними насипами – навколо стовбура і по периметру крони. Сенс цієї маніпуляції в тому, щоб вода не потрапила на стовбур і не розтікалася ділянкою.

Після вологозарядного поливання не забудьте засипати лунку сухою землею, яку ви відгребли. До речі, цю процедуру можна поєднати з внесенням фосфорно-калійного добрива, але не забувайте, що азотних підживлень у цей час робити в жодному разі не можна. Фосфор та калій допоможуть дереву добре перезимувати та посприяють закладанню майбутнього врожаю.