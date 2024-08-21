Якщо осінь видалася дощовою, вам практично не доведеться поливати рослини

Після збору врожаю починається підготовка плодових дерев до зими. За цей період рослини повинні встигнути відновитися після активного плодоношення, сформувати нові плодові бруньки, дати пагонам добре визріти, сформувати захисні лусочки бутонів. Як на розвиток рослини вплине пізній полив, пише «Агротехніка».

Навіщо поливати дерева восени

Після поливу волога починає випаровуватися. Взимку цей процес продовжується, але його темп сильно сповільнюється. Рослини, які не вбрали восени достатньо вологи, в зимовий період почнуть висушуватися. Крім того, якісно зволожена земля виступає у ролі провідника, захищаючи кореневу систему від промерзання.

Якщо осінь видалася дощовою, вам практично не доведеться поливати рослини. Але коли весь вересень стояла спека, слід організувати простий полив. Також варто врахувати, яким було літо. Якщо воно було сухим і спекотним, то лише рясних осінніх дощів не вистачить.

Є спосіб перевірити, чи потребують дерева поливу восени. Викопайте невелику ямку у саду з глибиною до 50 сантиметрів. Дістаньте з глибини жменю ґрунту. Якщо з неї можна легко скачати грудку, значить насадження не потребують додаткового зволоження.

Правила поливу

Якщо літо було посушливим, а у вересні пргнозується посуха і спекотна погода, то рясний полив безперечно потрібен. Не варто економити на воді: невелика кількість вологи, яка ввібралася в ґрунт і коріння лише послабить рослини.

дорослі дерева потрібно поливати так, щоб вода проникала в глибину мінімум на метр;

молоде торішнє дерево потребує багато води (близько 40 літрів або 4 відер);

насадження віком до 10-15 років вимагають не менше 50 літрів, а старі дерева до 100.

Не забувайте враховувати характеристики ґрунту при поливі. При поганому дренажі та високому розташуванні ґрунтових вод поливати варто дуже обережно. Зволожте землю на глибину до 100 сантиметрів.