Опадіння листя у деревця, що росте в діжці, зустрічається частіше, ніж у відкритому ґрунті

Попри поширену думку про примхливий характер, догляд за бругмансією нескладний, якщо дотримуватись правил посадки і вирощування. Якщо ви почали замічати, що квіти на бругмансії в’януть чи жовтіють, значить рослині чогось не вистачає.

Причини пожовтіння та опадання листя



Перша причина, чому листя змінює колір – акліматизація. У перші три тижні після висадки, пожовтіння листя з осипанням – це нормально. Рослина скидає їх, тому що при укоріненні не вистачає сил та мікроелементів для живлення листя. Після того, як молоді корінці наростуть, цей процес зупиниться. пише «Світ квітів та рослин».

Другим приводом скинути листя є те, що дорослій рослині не вистачає харчування, а саме азоту. Ця квітка любить «поїсти», тому не варто садити її в бідний ґрунт, а підживлення слід проводити регулярно протягом усього літа.

Інша причина скидання листя в тому, що бругмансія – деревоподібна рослина. Опад нижнього листя для неї – природний процес. Листя жовтіє, обсипається, а в точці росту починає формуватися нова гілка, часто відразу разом з бутонами.

Така ж проблема може виникнути через сухе повітря та нестачу вологи. Полив має бути частим і рясним, але без застою води. Дренований грунт, при необхідності – дренаж на дні посадкової ями, розпушування, мульчування рослинними залишками – все це допоможе зберігати грунт не мокрим, а вологим. У спеку можна обприскувати рослину вранці чи ввечері.

Опадіння листя у деревця, що росте в діжці, зустрічається частіше, ніж у відкритому ґрунті. Через швидке наростання коріння, грунт виснажується, стає щільним. Нестача харчування та відсутність аерації ґрунту призводить до того, що стовбур у рослини оголюється дуже швидко. Що робити у цьому випадку: