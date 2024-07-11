Влітку підгодовують квітку щотижня

У домашніх умовах кущ бругмансії виростає до 2 м. Його пагони ростуть дуже швидко, як і коренева система, тому часто садівники надають перевагу садити бругмансію в саду, а не вирощувати в горщику.

Якщо ви теж прихильник вирощування цієї рослини в саду, то обов’язково враховуйте тип клімату, оскільки для ніжних квіток цієї рослини підходить тільки досить тепла зима, пише «Сам собі агроном». Тим більше, що квітка любить сонячне світло і не переносить сильного вітру, її стебла дуже крихкі і можуть обламатися навіть від сильного дощу.

Полив

Що стосується поливу рослини, то варто зазначити, що квітці потрібна велика кількість води, а влітку зволожувати ґрунт слід щодня. Бругмансія відноситься до тих квітів, що мають потужну кореневу систему і багато листя. У зимовий час полив рослини можна трохи скоротити, але не доводити землю до сухості.

Підживлення

Влітку підгодовують квітку щотижня, так як їй потрібний поживний ґрунт на весь період дозрівання бутонів і цвітіння. Взимку практикують щомісячне підживлення, але такий спосіб підходить лише для тих бругмансій, у яких спостерігається період спокою.

Якщо ви помітили, що у бругмансії почали жовтіти стебла чи листя, то потрібно удобрювати землю звичайною золою і фосфором. Саме недостатня кількість цих елементів провокують жовтизну і відмирання стебел.

Видалення стебел

Також на цвітіння і розвиток бругмансії впливає правильне видалення стебел. Бругмансію треба обрізати до періоду цвітіння, який може початися з середини березня. Видаляють пошкоджені гілки, а крону вкорочують приблизно на третину. У деяких виданнях по догляду за квітами радять на зиму повністю обрізати наземну частину. Але досвід вказує на те, що повністю обрізана рослина дуже погано і повільно зацвітає.