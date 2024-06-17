На своїй батьківщині тунбергія — багаторічна рослина, але у нашій кліматичній зоні це однорічник

Тунбергія – квітуча рослина, яка може витися по будь-якій опорі. Особливості вирощування ліани у саду і в домі, читайте на ZAXID.NET.

На своїй батьківщині тунбергія – багаторічна рослина, але у нашій кліматичній зоні це однорічник. Її можна також вирощувати як кімнатну рослину або заносити взимку у приміщення, пише «Зелена садиба».

Вона любить сонце та добре дренований, поживний ґрунт, який слід тримати зволоженим, але не мокрим. Щоб оселити її у своєму саду чи на підвіконні, тунбергію можна розмножити кількома методами.

Вирощування тунбергії крилатої з насіння

Перший спосіб – з насіння. Посів на розсаду проводять у березні-квітні, щоб пересадити сіянці у ґрунт, коли нічна температура сягатиме не менше +16 °C.

Для посіву на розсаду підійде легкий та пухкий поживний ґрунт, краще суглинок, до якого можна додати кокосового волокна.

Висівають насіння цих квітів на глибину від 0,5 до 1 см. Зволожують та нещільно вкривають плівкою.

За температури +21 – +24 °C сходи з’являються через 10-14 днів, при більш прохолодній – на 21-й день. У цей час плівку краще прибрати та забезпечити добре освітлення (щонайменше 8 годин на добу).

Розмноження тунбергії живцями

Другий метод розмноження тунбергії – з живця. Якщо у вас вдома або у знайомих тунбергія росте як кімнатна рослина, зважаючи на довжину, часто її доводиться обрізати.

Обрізані частини можна легко вкорінювати. Для цього зрізане здорове стебло розділяють на частинки від 10 до 20 см (як мінімум, дві розетки листків мають бути), видаляють нижні листки та ставлять у воду.

Воду варто замінювати кожні два дні. Або можна додати у неї таблетку активованого вугілля чи краплину розчиненого марганцю, щоб вода стала ледь рожевою. Це дасть можливість поновлювати воду значно рідше.

Як тільки з’явиться справжній товстий корінчик, сміливо пересаджуйте у ґрунт. Поставте горщик на яскраве, але непряме сонячне світло.

Початок впевненого росту буде сигналом того, що тунбергія прийнялася та вже очікує теплої погоди.

Висаджувати на постійне місце тунбергію краще з грудкою землі, зберігаючи відстань між рослинами мінімум 30 см.

Догляд за рослиною

Перша проблема, з якою ви можете стикнутись – шкідники, які вражають ослаблені рослини.

Тунбергію полюбляє як попелиця, так і павутинний кліщ. Боротися з ними потрібно так само, як і при ураженні інших рослин.

У занадто вологому ґрунті або за сирої погоди, ліану може вражати борошниста роса. Тут на допомогу прийдуть фунгіциди.

Добрива для тунбергії обирають калійно-фосфорні, як і для інших квітучих рослин (для стимуляції цвітіння) та вносять раз на два тижні протягом всього вегетаційного періоду.

Коли стане прохолодніше, ви можете взяти рослину або живці з неї на зимівлю у приміщення. Врахуйте, що в домі вона буде потребувати обрізки та трохи більше догляду, ніж у відкритому ґрунті.

Першою вимогою стане освітлення, якого взимку рослинам на підвіконнях завжди не вистачає. Тож будьте готові «досвічувати» ліану штучним світлом.