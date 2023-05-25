Горець формує красиві суцвіття, повністю покривається білими волотками

Дуже часто наші ділянки обгороджені абсолютно непривабливими огорожами, що викликають природне бажання прикрити їх рослинами. Такі ліани повинні швидко рости у будь-якому ґрунті, бути морозостійкими, обходитися без поливання та добрив, витримувати пекуче сонце та водночас мати привабливий вигляд. «Флорист-Х» розповідає про такі рослини, про їхні плюси та мінуси.

Дівочий виноград

Переваги

Дівочий виноград успішно камуфлює непривабливі стіни і паркани. Вкорінюється він елементарно: встромили живець в землю і спочатку поливаєте. Він швидко утворює коріння, а потім швидко росте.

Листя у дівочого винограду завжди яскраве, насиченого кольору: влітку воно зелене, а восени набуває червонуватих відтінків. Поливати дівочий виноград потрібно лише перший рік, а надалі він не вимагає ні додаткового зволоження, ні добрив. Його коріння поширюється широко і сягає глибоко, видобуваючи для рослини вологу і живлення.

Недоліки

Рослина утворює кореневу порость, що швидко розповсюджується. Якщо з поростю не боротися, то незабаром виноград розростеться по всій ділянці. Цю проблему можна вирішити, посадивши ліану таким чином, щоб їй не було, куди поширюватися, наприклад, у вузький простір між стіною будинку і парканом.

Кампсис

Переваги

Так само легко вкорінюється, швидко росте, але має додатковий бонус у вигляді красивих, яскравих оранжево-червоних дзвіночків, які стануть справжньою окрасою живоплоту.

Недоліки

Один з недоліків кампсису в тому, що він, як і дівочий виноград, утворює рясну кореневу порость. Крім того, згодом огорожа з кампсису набуває неохайного вигляду, тому її доводиться формувати, а на квітах завжди дуже багато комах, тому не варто садити його біля вікон без москітних сіток.

На відміну від дівочого винограду, кампсис не має вусиків, тому спочатку після посадки його потрібно підв'язати до вертикальної опори, але з часом ліана починає сама добре за неї чіплятися. Є ще одна незручність: квітки кампсису живуть лише один день і потім опадають, а цвітіння дуже рясне. Якщо ви фанат ідеальної чистоти, будьте готові щодня прибирати опалі квіти.

Горець бальджуанський

Переваги

Після успішного вкорінення ця рослина здатна за рік нарощувати приросту 10-15 м. Горець формує красиві суцвіття, повністю покривається білими волотками, і завершиться цвітіння тільки з настанням заморозків.

Якщо надземна частина рослини загине – від пожежі чи морозів, – а корінь рослини вціліє, то горець наступного року відродиться.

Недоліки

Зростання горця вимагає контролю, тому що росте ліана безладно, поширюючись на всі боки. Кореневої порості горець утворює небагато, але якщо його пагони торкнуться землі, вони можуть вкоренитися, тому зростання ліани потрібно контролювати формуючим обрізуванням хоча б один раз на рік.

Акебія

Переваги

В акебії незвичайної форми листочки – як розчепірена п'ятірня. Вони дають легку ажурну тінь. Ця розумна ліана без допомоги завивається навколо опори за годинниковою стрілкою. Акебію рекомендується висаджувати в напівтіні: у густій тіні вона не цвістиме, а квітки у неї дуже красиві і пахнуть шоколадом. Плоди у акебії їстівні.

Вирощують цю ліану, щоб вона прикривала вертикальні поверхні – альтанки чи перголи. Хоча акебія може прикрашати і горизонтальні поверхні, і укоси. Використовують її і як ґрунтопокривну рослину. Акебія гармонує з іншими квітучими ліанами – клематисами та декоративною жимолостю. Чудово виглядає акебія і поруч із гортензією.

Витримує ця ліана морози до -20 ⁰C, а якщо й вимерзає, то навесні знову відроджується. У холодні зими її рекомендують знімати з опори та вкривати, як виноград.

Недоліки

Акебія не любить пересадок, тому живець може довго не рости.