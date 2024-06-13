Ліана сама чудово чіпляється за опору

Епіпремнум – кімнатна ліана, яка може виростати до 2-х метрів у висоту і легко в’ється так, як потрібно вам. Листки епіпремнуму у формі сердечок, прикрашені нерівномірними золотистими плямами і рисочками. У залежності від освітлення, їх може бути більше чи менше. Як правильно доглядати за кімнатною ліаною та як її сформувати, розповідає «Зелена садиба».

Особливою декоративністю відрізняються такі сорти:

Marble Queen з біло-кремово-салатовим листям;

NJoy з дрібними листками, прикрашеними біло-смарагдовими плямами;

Golden Pothos’ майже повністю жовтий великолистий.

Інші види епіпремнума не такі відомі, які золотистий, але не менш цікаві:

епіпремнум лісовий;

епіпремнум перистолистий.

Комфортні умови

Епіпремнум золотистий став такою популярною кімнатною рослиною саме завдяки своїй здатності рости в різноманітних домашніх умовах.

Він може пристосуватися практично до будь-якого освітлення, крім прямих сонячних полудневих променів, на якому горить його листя. Найкраще він почувається на яскравому, але розсіяному світлі. Чим далі від вікна, тим простішим за забарвленням стає його листя, але при цьому він може рости і розвиватися в найтемніших куточках оселі.

Температура

Епіпремнум золотистий адаптується до різних температурних умов. Він зазвичай комфортно відчуває себе при температурі від +18°C до +29°C.

Вологість повітря

Всі епіпремнуми люблять високу вологість повітря, тому їх часто можна побачити у ваннах, де є вікна, та на кухнях – біля мийок. Але нормально почуваються ці вазони і при звичайній кімнатній вологості.

Якщо у вашій оселі занадто сухе повітря, наприклад, взимку при роботі опалювальних приладів, збільшити вологість для епіпремнума можна, розмістивши рослину на піддоні з вологою галькою або періодично обприскувати її водою з пульверизатора.

Ґрунт

Епіпремнум золотистий швидко рости буде тільки в гарно дренованому ґрунті. Йому підходить субстрат для епіфітних рослин або універсальний ґрунт з додаванням піску або перліту.

Полив

Це невибаглива рослина, проте треба обов’язково вчасно поливати вазон, бо епіпремнум золотистий любить вологий ґрунт. Вологий, але не мокрий, бо рослина легше перенесе посуху, ніж застій води в горщику. При пересиханні ґрунту листки рослини всихають на кінчиках, при занадто вологому – на них з’являються чорні плями.

Підживлення

Бажано підживлювати епіпремнум весною-влітку – два рази на місяць добривами для декоративно-листяних або ароїдних рослин. У період спокою цю рослину також можна підживлювати, але рідше. Хоча і без підживлень взимку епіпремнум чудово виглядатиме.

Як сформувати ліану

Їх можна вирощувати як в ампельній формі, так і пустивши плестись на опори (колони, решітки, ширми). Ліана сама чудово чіпляється за опору, але направляти її все-таки треба в потрібний вам бік.

Дуже довгі пагони можна обрізати в будь-яку пору року, так само як і прищипувати молоді пагони для загущення кущиків. Старий епіпремнум золотистий легко омолодити, обрізавши до пенька і залишивши йому лише 1-2 листки.

В підходящих умовах і при оптимальному догляді епіпремнум не хворіє і не пошкоджується шкідниками. Якщо трапилася проблема (гниль, щитівка, тріпси, тля, павутинний кліщ), ізолюйте рослину і обробіть відповідними фунгіцидами (від хвороби) чи інсектицидами (від шкідників).