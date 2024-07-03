Троянди рамблер, що формують гнучкі пагони, закріплюють на опору горизонтально

Троянди рамблер плетисті – це сорти з дрібними бутонами, зібраними в китиці по 5-7 штук, які утворюються на минулорічних пагонах. Цвіте кущ один раз на сезон, але дуже рясно. Як доглядати за в’юнкими кущами троянд, пише Gradinamax.

Місце для посадки

При виборі місця для розташування саджанців важливо вибирати ділянки, захищені від постійного продування вітром, адже ані рослини групи клаймбер, ані рамблери не переносять протягів.

Другою важливою для розвитку саджанців особливістю можна назвати освітлення. Серед усіх видів плетистих троянд зустрічаються сорти, які можуть миритися з посадкою у напівтіні або ростуть тільки на відкритому сонці.

Найкращим для посадки плетистих троянд вважається родючий слабокислий суглинок. Якщо земля на ділянці надмірно щільна, перед посадкою саджанців її необхідно перекопати та додати на ділянку крупнозерновий пісок.

Правила догляду

Догляд за трояндами зводиться до акуратного розпушування землі, видалення бур'янів та внесення поживних добрив. Навесні корисно додавати азотні сполуки – це стимулює відростання зеленої маси. З середини літа під троянди вносять калій та фосфор, а по листю удобрюють мікроелементами.

Троянди рамблер, що формують гнучкі пагони, закріплюють на опору горизонтально. Рослина при такій підв'язці формує масу квіткових бруньок. Цей різновид можна висаджувати уздовж арок, так він утворить яскравий квітучий коридор. Можна обвивати пагони навколо обелісків, шпалер, альтанок та інших малих садових форм.