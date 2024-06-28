Троянда Ghislaine de Feligonde може вирости на опорі до 3-4 м заввишки

Плетисті троянди – це чудовий вибір для саду, особливо якщо ви хочете створити ефектні вертикальні акценти або прикрасити квіткові арки. Зараз можна знайти безліч різних квітів на будь-який смак. Про найкращі сорти плетених троянд пише «Зелена садиба».

Троянда Apple Blossom або «Яблуневий цвіт»

Ця високоросла троянда утворює міцний чагарник, висотою до 3-5 м і шириною 1,5-3 м. Вона інтенсивно наростає, пагони розповзаються, їх потрібно направляти в потрібному напрямку, фіксувати і стримувати. Але вони подарують справжнє свято трояндового цвітіння вашому саду.

Цей сорт відрізняється легким фруктовим ароматом. Цвіте одноразово, зрідка зацвітає повторно поодинокими квітами. Воліє рости на добре дренованому грунті, на сонячних місцях або в напівтіні. Легкий в догляді, витривалий, гарно живцюється і росте на власному корінні. Підходить для посадки біля пергол, арок, декорування парканів та будівель, прекрасна троянда заднього плану.

Троянда Ghislaine de Feligonde

Троянда Ghislaine de Feligonde може вирости на опорі до 3-4 м заввишки і 2м шириною, пагони пластичні, можна їм надати будь-яку форму. Квітування довге, майже безперервне – в дві хвилі.

В холоднішу погоду в окрасі квітів більше проявляються рожеві кольори. Квіти зібрані в крупні грона. Доросла троянда витривала, не хворіє, швидко наростає, досить морозостійка, не колюча.

Єдиний клопіт: варто зрізати відцвілі квіти, які засихають і самі не опадають.

Троянда Poul Noel

Ця троянда зацвітає одна з перших, має довгі витончені пагони, які легко направляти, надаючи потрібну форму. Може виростати до 3,5 м у висоту і до 2 м в ширину. Пуп’янки швидко розкриваються в рожеві з жовтим відтінком квіти 5-6 см в діаметрі, зібрані в невеликі китиці. Перше цвітіння рясне, потім протягом сезону з’являються поодинокі квіти. Троянда схильна до борошнистої роси, тому доречними будуть профілактичні обробки.

Троянда Veilchenblau

Торяндові квіти невеликі – 3-4 см в діаметрі, з ароматом конвалії. Пурпурові бруньки з’являються в кінці весни-на початку літа в пухких гронах від 10 до 30 штук. З віком квіти вигорають до попелястого фіолетового кольору.

Квітування триває довго, троянда переливається всіма відтінками одразу. Восени чагарник прикрашається дрібними шипшинками. Сама троянда може виростати від 3 до 6 м, але може досягати висот і понад 10 м. Добре переносить бідні грунти, спеку і напівтінь, де квіти будуть яскравіші, колір – глибший, але дещо втратить на пишності цвітіння. Схильна до захворювань.

Троянда New Dаwn

Кущ виростає до 3 м і більше, обвиває, нависає, заплітає, декорує будь-яку опору. На сонячному місці в спекотні дні квіти швидко вигорають до білого кольору, в прохолодну погоду рожевий тон зберігається довше. Це здоровий, потужний, витривалий сорт, одна з найпопулярніших троянд в світі.

Троянда Red Parfume

Крупноквітковий рамблер, цвіте двічі на сезон великими червоними квітами. Квітка виростає до 10-12 см, повна, класичної форми, духмяна, довго тримається на кущі. Кущ: до 3-4 метрів, пагони пластичні, але не тоненькі. Може вражатися борошнистою росою під осінь.