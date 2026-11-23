Експерти рекомендують замінювати роутер щонайменше раз на 5 років

Wi-Fi роутер часто працює роками без особливих проблем. Проте з часом його компоненти зношуються, а технології застарівають. Через це інтернет може ставати повільнішим, а з’єднання – нестабільним. Американська компанія-провайдер Ezee Fiber розповідає, коли варто міняти роутер.

Як часто потрібно міняти Wi-Fi роутер?

У джерелі рекомендують замінювати роутер щонайменше раз на 5 років. А якщо ви використовуєте кілька пристроїв із високою пропускною здатністю – раз на 2–3 роки.

Навіть якщо пристрій продовжує працювати, його компоненти поступово зношуються.

Основні ознаки, що роутер час замінити

Є кілька сигналів, які можуть свідчити про те, що обладнання вже не справляється зі своїми завданнями:

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Низька швидкість

Низьку швидкість інтернету легко помітити. Сайти завантажуються надто довго, а під час відеодзвінків звук або зображення передаються із затримкою.

Такі проблеми можуть виникати з різних причин. Тому, перш ніж замінювати маршрутизатор, перевірте, чи не користується мережею забагато людей одночасно та скільки пристроїв до неї під’єднано.

Навіть за високошвидкісного оптоволоконного з’єднання застарілий маршрутизатор може обмежувати швидкість інтернету.

Слабкий сигнал

Що далі пристрій від роутера, то слабшим може бути сигнал Wi-Fi. Тому у великих будинках іноді потрібне потужніше або сучасніше обладнання.

Оптоволоконне підключення забезпечує високу швидкість інтернету. Однак від роутера залежить, наскільки добре Wi-Fi працюватиме в кожній кімнаті.

Підійдіть ближче до роутера й перевірте якість з’єднання. Якщо навіть поруч із ним сигнал слабкий, можливо, роутер застарів або йому бракує потужності.

Несправність обладнання

Якщо індикатори на роутері перестали світитися, а пристрій не реагує на натискання кнопок, спершу перевірте живлення.

Переконайтеся, що розетка працює, а кабель живлення щільно під’єднаний до роутера. Якщо з цим усе гаразд, але пристрій і далі не вмикається, можливо, його час замінити.