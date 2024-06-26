Особливо квіти потребують поливання в період формування суцвіть

Дельфініум – одна з найефектніших квіток у саду. Яскраві суцвіття дельфініуму видно навіть на відстані. Щоб мати таку окрасу подвір’я, потрібно ретельно і правильно доглядати за рослиною.

Догляд за дельфініумом

коли пагони виростуть до 10-15 см, їх підживлюють розчином коров'ячого гною (в пропорції 1 відро гною на 10 відер води (на 5 великих кущів), пише «Флористікс»;

грядку після видалення бур'янів і розпушування ґрунту потрібно замульчувати трисантиметровим шаром перегною або торфу;

проріджувати кущів варто, коли стебла виростуть до 20-30 см: залишити на кущі потрібно 3-5 стебел, це дозволить отримати більш великі і красиві суцвіття. Видаляють слабші пагони внутрішньої частини куща, відламуючи або зрізаючи їх біля землі. Це захистить дельфініум від хвороб і дозволить циркулювати повітрю.

Підв’язування

Коли рослини досягають 40-50 см у висоту, біля кожного куща, намагаючись не пошкодити коріння, вкопують три опорних прути (рейки) заввишки до 180 см. До них підв'язують стебла дельфінію стрічками або смужками тканини. Наступне підв'язування роблять на висоті 100-120 см.

Дельфіній в посушливе літо

Протягом вегетаційного періоду кожен дельфініум «випиває» до 60 л води. Потрібно щотижня виливати під кожен кущ 2-3 відра води. Коли після поливання земля підсохне, потрібно її розпушити на глибину 3-5 см.

Особливо квіти потребують поливання в період формування суцвіть. Якщо в цей час настає спека, то в суцвітті з'являться «прогалини кисті», тобто ділянки без квіток. Щоб цього уникнути, потрібен рясний полив і підживлення калійно-фосфорними добривами (20 г добрив на відро води, по одному літру розчину під кожен кущ).

Літній грибок

У другій половині літа на рослинах може з'явитися борошниста роса. Якщо вчасно не вжити заходів, загине вся надземна частина рослини. При перших ознаках потрібно двічі обприскати дельфінії розчином препарату «Топаз» або «Фундазолу».

Іноді на листі дельфінію з'являються чорні плями, які розповзаються від нижньої частини рослини до верхньої. Це чорна плямистість, з якою можна боротися лише на ранній стадії, двічі обприскавши листя розчином тетрацикліну (1 таблетка на 1 л води).

Поділ кущів

Після цвітіння квіти зрізають, збирають насіння. Наприкінці літа або на початку осені, між першим і другим цвітінням, можна здійснити поділ три-чотирирічних кущів дельфінію.

Кущ потрібно викопати, акуратно розділити або розрізати ножем так, щоб не пошкодити бруньки відновлення, місця порізів присипати деревною золою і розсадити розділені частини.