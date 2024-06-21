Посів деревію проводять за 2-2,5 місяці до останнього передбачуваного заморозку

Деревій – це багаторічна трав’яниста рослина, яка має безліч корисних властивостей. Про те, як виростити рослину у своєму саду і яку користь вона приносить, розповідає «Зелена садиба».

Вирощування деревію в саду

Кольорові чи сніжно-білі деревії можуть стати прикрасою вашого саду надовго. Ця багаторічна рослина невибаглива до грунтів та посухостійка, потребує лише сонячного світла.

Посів деревію проводять за 2-2,5 місяці до останнього передбачуваного заморозку (березень). Суміш для посіву беруть подібну до тієї, в яку він буде пересаджений у відкритий грунт.

Насіння розсипають по поверхні (не заглиблюють, але добре втрамбовують), зволожують та залишають на сонячному місці при температурі +20-21°C. Сходить насіння в середньому за 14 днів. За тиждень перед висадкою отриману розсаду загартовують, виставляючи на відкрите повітря.

Другий, більш надійний варіант розмноження деревію – шляхом розділення кореневої системи дорослих рослин. Це дозволяє виростити рослину потрібного кольору саме там, де ви її хочете бачити та усуває будь-які несподіванки щодо кольору квітів. Поділ проводиться навесні на початку росту.

Догляд за деревієм включає:

боротьбу з бур'янами та невеликою кількістю шкідників (багатьом він не смакує та навіть здатен відлякувати);

полив у сильну посуху та своєчасну обрізку квітів, що подовжує період цвітіння до пізньої осені.

Перед тим, як настануть морози, краще обрізати стебла, обов’язково залишивши прикореневе листя.

Як використовують деревій:

для загоєння шкіри;

як заспокійливе;

для вирішення проблем ШКТ;

для зниження артеріального тиску;

при різних запальних процесах.

Як збирати та зберігати деревій

Збирати деревій можна як з власної клумби, так і в природі. Збір проводять від початку до середини сезону цвітіння (це припадає на середину літа і аж до осені). Для збору листя зрізають верхівки рослини приблизно 15 см завдовжки, з більш грубої нижньої частини стебла обривають листя. Квіти збирають окремо – саму тільки шапку, слідкуючи за тим, щоб довжина квітоносу не перевищувала 4 см.

Зібрану рослину розкладають шаром до 5 см та сушать у сухому приміщенні, перемішуючи час від часу. Якщо дозволяють погодні умови, сушку можна проводити на відкритому повітрі. Зберігають сухий деревій у вощеному папері або скляній тарі у сухому прохолодному місці. Термін придатності до вживання – близько 5 років.