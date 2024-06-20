Через свій склад пір’я цибулі не гірчить та має приємний часниковий аромат

Говорячи про цибулю, ми одразу думаємо про овоч. Та є такі види цибулевих, які можуть бути водночас і овочем, і декоративною рослиною. Так ваш сад може прикрасити цибуля поникла, яка окрім краси ще і дуже корисна.

Корисні властивості та кулінарне використання

Вітамінна зелень цибулі пониклої стає доступною відразу після того, як зійде сніг, пише «Зелена садиба». Досить просто один раз поселити цю унікальну рослину у себе в саду, і можна щовесни насолоджуватися смачною та корисною зеленню.

Через свій склад пір’я цибулі не гірчить та має приємний часниковий аромат. Цибулю можна додавати до свіжих салатів та супів, овочевого рагу, в начинку для пиріжків, в м’ясні страви, омлети.

Завдяки багатому складу цибуля – справжнє джерело вітамінів. Вона рекомендована до вживання в їжу людям із захворюваннями щитоподібної залози, репродуктивними проблемами, при застуді, хворобах шлунково-кишкового тракту, авітамінозі, анемії, в цілях профілактики онкологічних захворювань, зовнішньо – для загоєння ран.

Зовнішньо її застосовують як маски для зміцнення волосся та поліпшення стану шкіри обличчя. Настільки широку сферу застосування забезпечують вітаміни у складі (А, С, групи В, РР, К), цинку, калію, кальцію, марганцю, флавоноїдів, фітонцидів та різних солей.

Цибуля поникла в квітнику

Незважаючи на широкий спектр корисних властивостей, цибуля поникла також і цінний декоративний багаторічник. Її тонка вишукана текстура вигідно вирізняється від інших садових рослин з менш цікавим листям.

Напевно, немає такого багаторічника або декоративного чагарника, з яким цибуля поникла не змогла би створити вдалого поєднання. Але найбільш ефектно вона виглядає в компанії з деревієм, ехінацеєю, шавлією, веронікаструмом, в поєднанні зі злаками або хвойними.

У природних квітниках ця цибуля просто незамінна, адже пухнасті кульки суцвіть та лінійне листя ніколи не втрачають форму. Крім того, з її використанням можна створювати флористичні композиції – цибуля поникла довго стоїть у вазі, а у висушеному вигляді це найцінніший сухоцвіт.