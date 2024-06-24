Існує кілька видів опорних конструкцій для плетистих рослин

В’юнкі рослини можуть стати чудовою прикрасою саду. Але в певний момент їхнього росту їм потрібна опора, яка не тільки допоможе рости вгору, але й створить більш естетичний вигляд.

Яку опору обрати за харектеристиками рослин

Існує кілька видів опорних конструкцій для плетистих рослин, пише «Агромаркет». Кожен вид опорної конструкції має свої унікальні характеристики та методи встановлення.

При виборі опорної конструкції важливо враховувати конкретні потреби і характеристики рослини, що в'ється. Вибір опорної конструкції для плетистих рослин може суттєво вплинути на їх зростання та продуктивність. Проектувальники ділять опорні конструкції на дві категорії:

штучні;

природні.

До природних опор відносять дерева, стіни та паркани, а штучні опори створюються людьми.

Для овочевих культур, таких як огірки та квасоля, опорні конструкції необхідні для запобігання пошкодженням та підвищенню врожайності. А для декоративних – для підтримки їхньої краси та естетичності.

Перед тим, як зробити навіс для в’юнких рослин, необхідно враховувати такі фактори, як:

міцність;

однорідність;

надійність.

Опори можуть бути виготовлені з різних матеріалів, включаючи синтетичні та натуральні (бамбук, оброблені сухі гілки, дерево, пластик).

Типи опорних конструкцій

Гратчаста сітка

Проста конструкція, що складається з дерев'яної рами, дротів або струн, натягнутих упоперек рами. Решітка із стільникового пластику – легкий і міцний варіант, який можна легко вирізати за будь-якою формою та розміром.

Дротові сітки – універсальний варіант, який можна використовувати для різних плетистих рослин, а дерев'яні грати надають більш природного і сільського вигляду.

Грати добре підійдуть для невеликих садів або обмежених просторів, оскільки вони дозволяють рослинам рости нагору, а не займати цінний простір на землі. Крім того, грати можна легко зняти зі стін або огорож, що робить їх універсальним варіантом для садівників.

Пергола

Це конструкція, що окремо стоїть та складається з вертикальних стійок і горизонтальних балок. Перголи можна використовувати для створення затіненої доріжки або зони відпочинку в саду, а також для підтримки кучерявих рослин. Ці конструкції часто виготовляються з дерева, але можуть бути виготовлені з металу або вінілових матеріалів.

Перголи можуть бути спроектовані в різних стилях, що робить їх універсальним варіантом для садівників.

Рослини, які можна вирощувати на перголах:

виноград;

жимолость;

гліцинія;

плетисті троянди.

Альтанка, що є окремою конструкцією з дахом і відкритими бортами.

Ці конструкції часто використовуються для створення акценту в саду, забезпечуючи затінену зону для відпочинку та розваг.

В’юнкі рослини можна привчити рости над дахом альтанки, створюючи природний і красивий навіс.

Рослини, які можна вирощувати на альтанках: