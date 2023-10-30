Вологозарядний полив слід проводити, коли середньодобова температура повітря буде стійко триматися в районі 1-2°С вище нуля

Зима для саду – це дуже складний і важливий період, і від правильного догляду восени залежить, як дерева та кущі переживуть цей сезон. Потрібно встигнути до початку постійних морозів виділити час на обрізку і обприскування, обробити пристовбурові кола, а також провести осінній вологозарядний полив. Детальніше про останній розповідає «Зелена садиба».

Для чого потрібен вологозарядний полив

На зміну холоду і вологості прийдуть морози. Ви, напевно, помічали, як у морозилці продукти без пакування висихають. Це ж відбувається в саду з деревами. Земля промерзла, коріння практично не працює і не поставляє вологу, а морозне повітря щосили висушує тканини рослин. До весни багато хто з них просто усохне і не прокинеться. І тому важливо перед зимою наситити дерева та кущі вологою.

Важливо промочити водою увесь шар ґрунту, де є коріння, під кожною рослиною. Навіть найсильніші осінні дощі не здатні досягти потрібної глибини. У середньому, дорослі родючі дерева треба промочити на 1,5-2 м, молоді саджанці – на 60-70 см, ягідні чагарники – на 50-60 см.

Проливаючи землю на велику глибину, ми підвищуємо її теплопровідність, допомагаємо підвищити температуру верхніх шарів ґрунту і робимо більш комфортною зимівлю розташованому в них корінню. Верхній шар при цьому краще якраз розпушити і замульчувати, тим самим ізолюючи ще теплу землю від холодного зимового повітря. Крім того, багато рослин мають коріння нижче, ніж глибина промерзання ґрунту і, провівши вологозарядний полив на велику глибину, ми забезпечимо їм більш-менш нормальну зимівлю.

Коли проводити вологозарядний полив

Вологозарядний полив слід проводити, коли середньодобова температура повітря буде стійко триматися в районі 1-2°С вище нуля. Якщо орієнтуватися на календар, це приблизно кінець листопада. При занадто ранньому поливі і теплій погоді є ризик того, що дерева можуть не підготуватися, як слід, до зими або навіть почнуть вегетувати, а взимку постраждають від морозів. Особливо це погано для молодих саджанців. Занадто пізній полив проблемний тим, що поверхня ґрунту починає підмерзати, і «розкривати» пристовбурові кола стає складно.

Скільки води потрібно

У середньому норми поливу:

плодоносна яблуні – 50-60 л на 1 м2 пристовбурового кола;

молодий яблуневий сад – 35-40 л на 1 м2;

плодоносні вишні і сливи – 35-50 л на 1 м2;

ягідні чагарники – 30-40 л на кущ.

Ці норми мають великий діапазон і дуже приблизні. Реальна норма буде прямо залежати від типу і якості ґрунту на вашій ділянці, розмірів рослини і клімату місцевості.

Як правильно поливати рослини

Влити за раз таку велику кількість води, швидше за все, не вийде, тому вологозарядний полив робиться у два або навіть у три підходи. Кожна порція повинна повністю вбратися в землю. А щоб вся влита вода пішла за призначенням, а не розтеклася, у пристовбурових колах відгрібають ґрунт на всьому просторі під кроною рослини.

Вважається, що у більшості наших садових рослин усмоктувальні корінці, через які і відбувається живлення, розташовані на периферії кореневої системи, а вона приблизно відповідає ширині крони. Не варто відкривати пристовбурові кола занадто близько до стовбура дерева або основи куща – всмоктуючих коренів там немає. З краю з тієї землі, що ви відгрібали, у вас утворюється валик, який і не дозволить воді розтікатися в усі боки.

Якщо дерево велике, то відкрити все пристовбурове коло – справа складна і не потрібна. Можна зробити по-іншому. Навколо стовбура роблять кільцеві канавки на відстані 60-80 см одна від одної. Глибина канавок приблизно 10-20 см (у кісточкових – менше, у насіннєвих – більше). Ось в ці лунки і заливають порціями воду.

Коли вся призначена для вологозарядного поливу вода повністю вбереться в ґрунт, у пристовбурові кола повертають всю землю і вирівнюють. Попередньо після або під час поливу можна внести осінні фосфорно-калійні добрива. Крім того, не зайвим буде додатково замульчувати пристовбурові кола торфом, листям, сіном, компостом або хоча б розпушити. Пухкий ґрунт з повітряними порами набагато менше дозволяє холоду проникати до коріння.

Якщо ваш сад розташований на важких, щільних, погано дренованих ґрунтах, або на ділянці з високим заляганням ґрунтових вод, де після дощів вода стоїть по кілька днів, вологозарядний полив може принести шкоду, і його краще не проводити. Надлишок води витіснить все повітря з пор землі, і коріння просто задихнеться.

У випадку піщаного ґрунту, безструктурного, який погано утримує вологу, під час зимових відлиг варто зробити повторний тест на вміст вологи і, якщо є можливість (ґрунт і вода розмерзлися), полив повторити.