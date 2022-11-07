У листопаді варто підготувати до морозів квіти та дерева, а також виконати низку робіт на городі

Останні тижні осені – саме час навести лад у саду та на городі та підготувати їх до зими. Для дерев і решти рослин зима – найскладніший період року, тому варто реально і продумано виконувати всі роботи. Від того, наскільки якісно ви захистите свій сад від морозів, залежить врожайність, зовнішній вигляд та стан рослин. Про те, що робити в саду і на городі в останні тижні листопада – у підбірці «Зеленої садиби».

Що саме робити у листопаді в саду?

Очищуємо кору дерев

Якщо у вас у саду є старі дерева, як правило, у них груба кора, яка відшаровується, та ще й вкрита лишайником. Саме тут полюбляє зимувати багато видів комах-шкідників і спори збудників захворювань. Щоб очистити кору дерева, треба взяти металеву щітку або циклю та акуратно, намагаючись не пошкодити живі тканини, забрати все старе і відмерле. Не забудьте розстелити під деревом тканину або поліетилен.

Проводимо санітарну обрізку

У листопаді варто провести санітарну обрізку дерев і чагарників, видаляючи засохлі, старі та хворі гілки. У північних регіонах основну обрізку краще залишити на весну, тоді буде зрозуміло, що саме постраждало від морозів. А в південних областях можна сміливо обрізати восени, адже погода ще комфортна. Перед зимою не забудьте видалити кореневу поросль біля основи тих культур, які її утворюють: слива, вишня, яблуня, бузок і інші.

Проводимо вологозарядні поливи

Всі дерева та чагарники перед настанням морозів, але не занадто рано, слід ретельно та глибоко полити. Це так званий вологозарядний полив, і він повинен уберегти рослини від зимового осушення. Глибина поливу залежить від конкретної культури, але коренева система повинна бути просякнута водою.

Не забуваємо про вологозарядні поливи

Обприскуємо сад від шкідників

Саме зараз дерева невразливі для міцних концентрацій хімічних препаратів, але ці препарати згубні для зимуючих шкідників та спор хвороб. Тому листопад – чудовий місяць для профілактичного обприскування дерев.

Захищаємо молоді саджанці

Якщо ж ви навесні або восени висаджували молоді саджанці з ніжною корою, варто вже в кінці осені подбати про їхнє здоров’я. Молоді дерева страждають від двох чинників: морозобоїни та гризуни. Причому обидва ці варіанти трапляються в кінці зими-на початку весни. Морозобоїни – через те, що сонце вже добре нагріває темну кору, а нічні морози її різко охолоджують. А гризуни в цей період відчувають нестачу харчування і кора молодих дерев, часом, єдина доступна їм страва. Щоб уникнути цих проблем, в кінці осені обмотайте штамби руберойдом (обов’язково з прошарком) або хвойним гіллям, а краще, простіше й ефективніше – спеціальними садовими бинтами багаторазового використання або нарізаним на смуги білим агроволокном.

Молоді саджанці варто захистити вді гризунів

Робимо прикоп для саджанців

Осінь — відмінний час для покупки саджанців плодових та декоративних культур. Але часто так буває, що часу на посадку не вистачає або погода різко зіпсувалася. Або інша ситуація — підвернулися хороші саджанці, а посадкові місця для дерев ще не готові, та й ви не вирішили куди їх садити. Залиште цю роботу на весну, дайте собі час подумати та вирішити, а саджанцям обладнайте комфортну зимівлю — зробіть прикоп.

Робити його просто: найкращим місцем для прикопу буде грядка уздовж південної стіни якоїсь споруди, будинку чи сараю. Далі необхідно викопати траншею, в яку й будуть укладатися придбані саджанці. Така траншея викопується в напрямку із заходу на схід шириною й глибиною 50 см. Північну стінку канавки роблять вертикальною, а південну — пологою (приблизно під кутом в 45 градусів).

У саджанців обривають все листя та повністю занурюють у воду на кілька годин, щоб кора та деревина просочилися водою. Потім рослини укладають в підготовлену канавку на відстані 20 см один від одного так, щоб коріння дивилися на північ, а крони — на південь, та засипають пухким й, разом з тим, живильним грунтом, залишаючи на поверхні кінці гілок. Так вони й зимують. А ранньою весною ви їх посадите в заздалегідь приготовані за всіма правилами ями.

Готуємо виноград до зими

Практично у всіх регіонах України вирощують виноград, але, на жаль, в більшості випадків не обійтися без зимового укриття. У листопаді, дочекавшись повного опадання листя, кущі обрізають, заразом, якщо потрібно, заготовлюючи живці. Після обрізки проводять профілактичне обприскування, скажімо, 5% розчином залізного купоросу і тільки потім вкривають. Лози пов’язують в пучки, укладають на землю та присипають ґрунтом товщиною в 10 см. Для зручності весняних робіт кущ можна спочатку прикрити поліпропіленовими мішками (без п/е вставки, дихаючими), а потім засипати ґрунтом. Розкривати їх навесні буде простіше.

Готуємо хвойні рослини до зимівлі

Особливої ​​турботи в кінці осені потребують хвойні рослини. Ялівці та туї з чіткою формою: кулястою, пірамідальною або колоновидною, варто обв’язати мотузкою по колу, притягуючи гілки до стовбура. При сильних снігопадах, особливо якщо сніг мокрий та важкий, неприв’язані гілки можуть зламатися або деформуватися, надовго порушивши чіткий силует рослини. У деяких випадках знадобиться й захист від ранньовесняних сонячних опіків. Для цього підійде обертання крони мішковиною, гофрокартоном (недовговічний) або застосування спеціальних чохлів. Тільки не використовуйте для цього агроволокно — воно акумулює тепло, а взимку це хвойним рослинам зовсім не потрібно.

Проводимо підзимний посів насіння плодових та декоративних рослин

Листопад — це час заготівлі насіння багатьох рослин. Якщо ви цікавитеся та любите вирощувати рослини з насіння, то, напевно, знаєте, що багато хто з них для проростання вимагає тривалої, до 6 місяців, стратифікації — обробки холодом й вологою. Тому багато насінь висівають вже перед зимою у відкритий ґрунт — дуб, каштан, яблуня, барбарис, сосна, магнолія та багато іншого. Не пропустіть потрібний момент.

Вкриваємо теплолюбні рослини

Вже в листопаді в більшості регіонів України проходять перші заморозки, температура опускається до нуля. Час утеплювати свої теплолюбні рослини. І хоча вони й переживуть невеликі морози, але обрізати та пригнути їх до землі для укриття варто при плюсових температурах. При мінусових температурах гілки можна легко зламати.

Що робити у листопаді на городі та квітнику?

Сіємо овочі та квіти під зиму

Хороший весняний урожай зелені дають посіви, які роблять пізньої осені. Насіння «кинуті» в землю перед зимою проходять природні процеси: загартовування зимовими морозами, а навесні – рясне зволоження. До того ж ми отримуємо величезну економію весняного часу, коли робіт дуже багато. З настанням осінніх холодів, але поки земля ще не замерзла, на грядці варто зробити канавки для насіння та запастися сухою землею або навіть піском.

У сіянні овочів під зиму є багато переваг

Вже коли земля промерзне на глибину декількох сантиметрів, сіють насіння та засипають заготовленим сухим, розсипчастим ґрунтом або піском. Поливати підзимні посіви не потрібно. Зверху на зиму варто засипати опалим листям та притиснути обрізаними гілками. Що варто сіяти під зиму? Ми детальніше розповідали про це в окремому матеріалі.

Заготовлюємо ґрунт для майбутньої розсади

Листопад – відмінний час заготовляти компоненти ґрунтової суміші для майбутньої розсади. Якщо, звичайно, ви все готуєте самі, а не користуєтеся покупними. Під час довгої зими всі ці матеріали можна продезінфікувати.

Закриваємо компост на зиму

Якщо ви робите компост, то на зиму його варто «закрити»: як верхній шар укладають землю, торф або тирсу, і зверху закривають п/е плівкою, шифером, дошками, старим лінолеумом, загалом, матеріалом, який не пропускає вологу.

Наводимо порядок у дворі, сараї, проводимо інвентаризацію

Ну і нарешті, наводячи порядок в саду, не забудьте й про супутні речі. Наведіть порядок у сараї, помийте та складіть контейнери від рослин, почистьте і, якщо потрібно, змастіть інструменти та пристосування, якими користувалися весь сезон. Що потрібно полагодьте та нагостріть — навесні буде не до цього.

Після того, як закінчите з обприскуванням, проведіть повну інвентаризацію препаратів. Прострочені або зі строком придатності, що закінчується, викидайте, а ті, яких мало, додайте в список зимових покупок «на наступний сезон». До речі є препарати, які потрібно зберігати при певній температурі, переконайтеся, що ви зберігаєте їх правильно.

Пам’ятайте і про те, що улюблені зимові свята не за горами, і якщо ви любите проводити їх на вулиці, то й територія повинна бути очищена від сміття, а дрова для мангала заготовлені.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»