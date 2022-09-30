Опале листя може стати корисним для ваших саду та городу

Спалювання опалого листя восени вважається найпростішим способом навести порядок на подвір'ї, втім це не приносить жодної користі ні здоров'ю, ні навколишньому середовищу. Існують й інші, більш екологічні методи використання опалного листя: воно може стати теплим «пледом» для багатьох рослин, яким доводиться зимувати. Листя також можна використовувати як природне добриво для садових квітів і не лише. Agromarket пропонує 4 варіанти використання опалого листя, які принесуть користь вашому саду.

Перетворити на компост

Перегнилі листя, змішані з грунтом, вважаються найкращим природним добривом, як для садових, так і для кімнатних рослин. Для того, щоб приготувати компост, необхідно подрібнити опале листя і помістити його у компостер. Дно ящика рекомендується встелити товстими гілками, на які укладається шар торфу або садової землі. Наступним шаром використовують подрібнене листя і його знову засипають шаром грунту. Час від часу вміст ящика слід поливати водою.

Забезпечити зимівлю квітам

Сухим листям можна вкривати такі багаторічні рослини як троянди, гортензії або хризантеми. Такий «плед з листя» допоможе квітам пережити зиму, а до весни стане доречним добривом. Цибулини квітів також вимагають утеплення для того, щоб вже ранньою весною прикрасити сад яскравими бутонами.

Сформувати теплі грядки

Ранній урожай вимагає спеціального утеплення, вберігає грунт від суворих морозів. Опале листя слід помістити в заздалегідь підготовлену траншею, після чого необхідно накрити його шаром подрібненої трави і полити водою. На початку весни осів шар листя слід посипати землею і вкрити грядки тепличної плівкою. Коли грунт прогріється першими променями ще зимового сонця, в теплі грядки можна вже висаджувати розсаду.

Створити будиночки для їжаків

Під час прибирання саду, залиште невелику частину листя під парканом або в далеких куточках саду, де ростуть одні чагарники. Саме в таких місцях живуть їжаки, які люблять зимувати в теплому осінньому листі.

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