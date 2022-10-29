Правильний догляд та обрізка плодових дерев дозволить продовжити їм життя ще на декілька років, поки підростатиме новий сад

Часом дачникам дістається старий і занедбаний сад, який майже не дає плодів. Посадка нових саджанців проблему не вирішить, бо перші декілька років урожаю не буде. Залишається лише один вихід – омолодити старі дерева і дати їм друге життя. Розповідаємо, як правильно доглядати за старим, занедбаним садом, як обрізати плодові дерева і продовжити плодоношення на довгі роки.

Оцінка ситуації

Визначити потребу в омолодженні дорослого дерева можна за ознаками:

Урожайність . Якщо врожайність дерева з кожним наступним роком зменшується, а плоди стають дрібнішими, то таке дерево потребує омолоджуючої обрізки, перерозподіл живлення на інші, перспективні сфери.

Вік . Для кожного дерева існує власний «критичний» вік, коли садівникові необхідно приступати до омолодження в боротьбі за урожай.

Всихання гілок . Старе дерево можна впізнати за постійно всихаючим без причини пагонів. В першу чергу страждають плодові гілочки і верхівка.

Річний приріст. З часом швидкість росту молодих пагонів на яблуні знижується. Якщо гілки приростають лише на 10-15 см в рік, то дерево вимагає обрізки.

Однак не кожне дерево можна оновити. Є деякі проблеми, при яких омолодження старого дерева недоцільне. В такому випадку краще замінити його на новий саджанець або використовувати гілки в якості прищепи для збереження сорту в саду.

До явних проблем відносять:

Сухі гілки. Кілька сухих гілок – не привід для занепокоєння. Але якщо велика частина пагонів на дереві вже висохли, то омолоджувати таку рослину вже немає сенсу. Відшарування кори. Якщо на стовбурі дерева кора відшаровується до деревини, то врятувати його вже не вдасться. Зараження деревними грибами. Якщо на стовбурі або скелетних гілках паразитують гриби, наприклад, трутовики, то дерево не підлягає омолодженню. Грибниця проникла в глибокі частини деревини, харчується нею, вивести гриб не вийде. Сильні пошкодження. Загнивання деревини, її трухляві, наскрізні або великі дупла - привід замінити дерево, а не займатися його омолодженням.

Такі «проблемні» дерева, безумовно, теж можна спробувати омолодити. Однак успіх процедури не гарантований, а час буде згаяно.

Відновлення старих дерев у саду

Якщо дерево тривалий час було без догляду, без обробки від хвороб, шкідників і обрізки, ситуацію все ще можна виправити:

Прибираємо поросль в прикореневій зоні;

Робимо механічну обробку грунту (прополка, розпушування);

Очищаємо стовбур від моху, лишайників;

Мульчуємо пристовбурне коло дерева;

Вносимо добрива в залежності від сезону.

«Омолоджуючий ефект» триватиме протягом 3-4 років, але за цей час вже встигнуть вирости нововисаджені дерева і дати урожай. У цей час також можна зайнятися живцюванням і щепленнями улюблених сортів.

Підживлення старих дерев

Після посадки нового саджанця дерева в перші 3 роки підгодівлі не потрібні. За молодими рослинами потрібно просто доглядати, щоб помітити хворобу або шкідника на ранній стадії. А от чим дерево старіше, тим більше воно потребує підживлення.

Грубі помилки при удобренні дерев:

Одночасно не можна змішувати гашене вапно (пушонку) з добривами на основі фосфору. Замість вапна краще внесіть доломітове борошно; Сечовину ні в якому разі не можна змішувати з крейдою, доломітового борошном, карбамідом або добривами на рідкій основі; Вдень обприскування робити не можна, інакше на листі залишаться опіки та добрива засвояться тільки на 30%. Підживлення по листу потрібно робити при температурі повітря не більше +28 °С; Категорично заборонено вносити добрива сухим способом на сухий грунт, інакше буде опік коренів.

Які добрива потрібні дереву:

Якщо листя дерев бліді і згортаються – калійні добрива.

Якщо рослині не вистачає бору – квітки будуть висихати, а пліди зростуть неправильної форми. Найчастіше дефіцит бору відчувають груша і яблуня. Вирішити проблему допоможе обприскування борною кислотою (15 г/ 10 л води)

Якщо помітили, що у кісточкових плодових дерев червоніє кора, старі листки по краю почали жовтіти – це дефіцит азоту у дерев. Допоможе обробка по листу сечовиною, розчин 50 г/ 10 л води.

Омолоджувальна обрізка саду

Спочатку переконайтеся, що вибрані дерева життєздатні. Якщо їх стовбури висохли, згнили, покриті ранами або дуплами, кора облазить, а коріння здебільшого засохло, не варто витрачати час на роботи – простіше викорчувати дерево відразу. Якщо ж коренева система і стовбур цілі й сильні, можна спробувати реабілітувати крону.

Дерева заввишки понад 5 м, чий вік перевищує 15 років, не варто повністю обрізати відразу – вони не перенесуть такого стресу. Краще розділити роботи на 2-3 сезони й виконувати їх поступово, відстежуючи стан дерева.

Виконувати всі роботи краще в той час, коли сокорух загальмовано або зупинено, тобто ранньою весною чи пізньою осінню, у листопаді. Зима і літо категорично не підходять для обрізки, оскільки в мороз деревина крихка, а влітку серед листя буде незрозуміло, що саме видаляти.

Нині практикуються три основні способи обрізки дорослих плодових дерев. Вибрати з них ви можете на свій розсуд, однак найбільш раціональним є перший.

Поступова омолоджувальна обрізка

Поступова обрізка розтягується на три роки й може проводитися як навесні, так і восени, проте точно в безлистий період. У перший рік обрізка швидше має санітарний характер: видаляють сухі, хворі та уражені лишайником гілки, розкривають крону, видаляючи верхню частину центрального провідника. На другий рік вирізують кілька скелетних неплодоносних гілок. На третій – решту скелетних гілок вкорочують на третину, стимулюючи цвітіння.

Половинна омолоджувальна обрізка

Якщо трьох років у вас в запасі немає, а дерево все ж шкода, можете за два сезони видалити все зайве.

У перший рік укоротіть південну частину крони до висоти 3 м і ширини 2 м, а через рік повторіть ті ж самі дії, але вже з північною частиною. При цьому залиште в кроні найсильніші дзиґи, розташовані на відстані 70 см один від одного, і не забудьте якісно обробити місця зрізів.

Кардинальна омолоджувальна обрізка

Таким обрізанням можна займатися тільки навесні, щоб в ході сезону дерево могло набратися сил, однак навіть при цьому є ймовірність, що воно загине.

Обріжте верхівку на висоті 3-4 м, а потім укоротіть всі гілки так, щоб крона поступово розширювалася донизу. Видаліть з неї всі хворі, сухі гілки та ті, що ростуть вглиб крони або труться об інші.

Незалежно від того, який спосіб обрізки дерева ви виберете, дотримуйтесь наступних правил:

спершу вирізуйте великі гілки;

видаліть дзиґи, залишивши не більше ніж 10 штук на все дерево;

зріжте центральний стовбур на висоті не більше 3,5 м, щоб сонячне світло потрапляло в центр крони;

відразу ж обробляйте зрізи садовим варом або його аналогом, не залишаючи цю роботу на потім;

за один раз зрізайте не більше третини всіх гілок з дерева – втрати 50% крони воно може не перенести.

Перещеплення саду

Перещепити крону дерева новим сортом (або сортами) можна протягом усього його життя, однак дерева старше 30 років погано переносять цю процедуру. Суть її зводиться до того, що ви замінюєте плодоносну частину дерева на інший сорт, зберігаючи при цьому кореневу систему та іноді центральний провідник.

Заміщення посадок в саду

Як би ви не старалися відновити сад, пам’ятайте, що дерева не вічні, і їм потрібна молода зміна. Приступайте до висадки молодих рослин в старому саду практично відразу, особливо якщо більша частина дерев в ньому вже не піддається реабілітації й виглядає погано. Сміливо ущільнюйте посадки – на перших порах дерева не будуть заважати один одному, особливо якщо ви внесете в посадкову яму всі необхідні добрива, і не будете пропускати поливи.

Не саджайте нове дерево на те місце, де недавно викорчували старе. Є висока ймовірність, що дерево загинуло не від старості, а від хвороби, і її збудники збереглися в ґрунті. Так ви піддасте ризику молоді саджанці.

Для того, щоб не згущати посадки, залишайте між деревами від 3 до 6 м (в залежності від розмірів крони в дорослому стані). Затемненість і погана провітрюваність призводять до зниження врожайності й ризику численних захворювань, тому краще посадити менше дерев, або вибирати саджанці на низькорослій і середньорослій підщепі або колоновидні сорти.

Як би вам не подобалися перевірені часом варіанти, які були ще в саду вашої бабусі, придивіться до нових. Сучасні плодові дерева не тільки мають різноманітні на смак, колір і аромат плоди, але ще і стійкі до багатьох хвороб, які є згубними для старих сортів. Наприклад, яблуні китайка Довго, китайка Аркадова, Ред фрі, Боровинка червона, Кооп-10, Штрейфлінг лежкий, Чистотіл, Імрус, Апорт криваво-червоний і груші Космічна, Серпнева роса, Червонобока стійкі до парші.

Пам’ятайте, що не дивлячись на всі зусилля, подарувати саду другу молодість можна ненадовго, максимум, на 5-6 років. Після вам все одно доведеться висаджувати нові дерева і видаляти старі.

За матеріалами Vseroste, Сад і город і Myhomeinspiration

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