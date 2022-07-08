Видаляти деревину, яку дерево вирощує роками, не дуже раціонально

Переважно для формування плодових дерев садівники використовують лише два способи – або повністю зрізають гілку, або вкорочують її. Проте видаляти деревину, яку дерево вирощує роками, не дуже раціонально. Є кілька інших способів сформувати крону плодового дерева і одночасно змусити його краще плодоносити. Про них розповідає «Флорист-Х».

Осліплення бруньок

Як тільки ви побачили, що з бруньки почав рости пагін всередину крони, вічко потрібно засліпити, тому що пагін росте в неправильному напрямку. Відщипніть цей пагін пальцями – і з бруньки більше нічого не ростиме. Однак цей прийом хороший виключно для молодих дерев, тому що на дорослих та старих рослинах такі бруньки формуються тисячами.

Виламування молодих пагонів

Вищипувати бруньки на дорослих деревах дуже важко, тому потрібно дочекатися появи пагонів і в першій половині літа, поки вони ще не здерев’яніли, виламати їх руками. Особливо це стосується молодих дерев, які раніше дуже обрізали. Дерева виганяють на кінцях обрізаних гілок величезну кількість вовчків. Дайте цим пагонам відрости на висоту 10-15 см і виламайте їх. Дерево швидко загоїть рани, і ніякої шкоди для нього не буде. Якщо пагони залишити, вони піднімуться догори густою щіткою, і вглиб крони не потраплятиме ні світло, ні повітря.

На старих деревах цю операцію потрібно робити дуже обережно, тому що саме за рахунок таких вовчків їх можна омолодити. Тобто поступово видаляються старі гілки, а молоді пагони зростають і розвиваються доти, доки не сформується з них нова крона.

Пінцерування

Пінцерування – це прищипування вручну верхівки пагона. Сенс пінцерування в тому, щоб обмежити надто інтенсивне зростання пагона та стимулювати утворення на ньому бічних пагонів. Згодом прищипнутий пагін перетвориться на плодоносну гілку. Відрахуйте від основи пагона 5-6 бруньок і в цьому місці «відкусіть» верхню частину. Пінцерування дозволяє формувати крону влітку, не чекаючи осінньої обрізки. Крім того, пагони встигають до зими визріти, а отже, їм буде легше перенести морози.

Оптимальний час для пінцерування залежить від клімату регіону. У нас його можна проводити вже у червні. Але в першу чергу слід орієнтуватися на довжину пагонів: як тільки вони досягнуть 10-15 см, можна їх прищипувати. Якщо зробити цю операцію зарано, дерево почне випускати нові пагони. Добре, якщо вони виростуть коротенькими, тоді можна їх залишити: на цих пагонах і закладатимуться плодові бруньки. Але якщо вони виростають довгими, слід знову провести пінцерування, тільки не після 5-6 бруньок, а після 3-4.

Відгинання гілок

Збільшити плодоношення плодових дерев можна шляхом відгинання гілок. Гілки, спрямовані вертикально вгору, стрімко ростуть, але практично не плодоносять, а гілки, розташовані горизонтально, утворюють слабкі прирости, але дають плоди. Завдання садівника – знайти золоту середину. Якщо ви занадто опустите гілку – вона добре плодоноситиме, але всього 2-3 роки, а потім почне хиріти і може навіть відмерти, бо не даватиме приростів. Потрібно знайти для неї таке положення, щоб і прирости формувалися, і було гарне плодоношення.

Вбийте в землю навколо дерева кілочки і натягніть від них мотузку до тих гілок, які потрібно опустити. Якщо мотузка буде натягнута досить туго, згодом гілка прийме оптимальне положення. Можна прив’язати мотузку до гілки, натягнути її та притиснути другий кінець до землі каменем або цеглою. Іноді можна прив’язати одну гілку до іншої, що перебуває у правильному положенні.

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Фіксувати мотузку на гілці потрібно петлею з люфтом, щоб не перекрити рух поживних речовин. Бажано підкласти під петлю якусь м’яку прокладку, щоб кора на гілці не перетиралася. Краще використовувати не тонкий міцний шнур, а якусь широку стрічку. Цей прийом дозволить вам з мінімальними зусиллями збільшити плодоношення та обмежити неконтрольоване зростання пагонів.

Кільцювання

Суть способу полягає в тому, щоб організувати відтік продуктів фотосинтезу від верхівки гілки, що не плодоносить, і тим самим змінити якість її бруньок: вони стануть плодовими. Для цього гострим ножем потрібно зняти з гілки кільце кори шириною 1 см. Розрізи не повинні бути глибокими, потрібно зняти тільки кору.

На жаль, цей спосіб застосовується не до всіх плодових культур. Не підходить він, наприклад, для сливи та вишні. Також слід мати на увазі, що в жодному разі не можна кільцювати ослаблені дерева та основні скелетні гілки: дерево може ослабнути ще більше. Кільцюють зазвичай тоненькі гілки, що відходять від основних. Ранку потрібно обов’язково обробити садовим варом або хоча б закрити пластиковою ізострічкою.

Одним із варіантів кільцювання може бути перетяжка. На відміну від кільцювання цей процес оборотний: перетяжку ви можете зняти будь-якої миті. Знайдіть смужку жерсті шириною 1-1,5 см і обгорніть її навколо гілки, а зверху щільно зафіксуйте дротом. Кільце з жерсті дасть той самий результат: відбудеться відтік продуктів фотосинтезу до коріння, і бруньки на гілці перетворяться на плодові. Навіть коли ви знімете це кільце, закладені бруньки залишаться плодовими.

Кербування

Цією операцією можна як прискорити розвиток певної бруньки, так і загальмувати його. Якщо на гілці є слабка брунька, а вам потрібно, щоб з неї почав рости пагін, зріжте прямо над нею прямокутний шматочок кори. Таким чином, ви перекриєте транзит поживних речовин повз бруньку, і вона почне інтенсивно розвиватися.

Якщо ж вам потрібно зупинити розвиток якоїсь гілки, зробіть такий самий зріз на пару сантиметрів нижче за бруньку. Цей метод краще використовувати для формування молодих дерев, тому що зрізати зі старого дерева кору і при цьому не пошкодити деревину не так легко.

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