Колодовидні яблуні мають свої переваги і недоліки, про які варто знати, перш ніж організовувати посадку

Яблуня без звичної оку пишної і округлої крони називається колоновидною. Це натуральний клон, у якого мало бічних пагонів і вони усі ростуть під прямим кутом. Дерево невелике, зате рано плодоносить в порівнянні зі звичайною яблунею. Колоновидки – чудовий вибір для тих, хто не любить обрізати сад і лазити по деревах. До того ж колоновидними деревами можна ущільнити посадки в саду і максимально використати площу.

Розповідаємо про особливості колоновидних яблунь та правильний догляд за ними.

Переваги та недоліки в порівнянні зі звичайними яблунями

Колоновидні дерева отримали свою назву завдяки формі, що нагадує пірамідальну тополю або колону. У них сильний і масивний стовбур, який рідко досягає навіть трьох метрів у висоту. Гілочки короткі, але їх вистачає, щоб утримувати кілька великих плодів. Крона вузька — не більше півметра. Урожайність звичайної яблуні в рази вище, ніж у колоновидної. Це пояснюється, в першу чергу, габаритами дерева. Проте з колоновидної яблуні на шостий рік життя можна вже зібрати близько 10 кг врожаю. Компактність рослини дозволяє вирощувати на невеликій ділянці кілька таких дерев. Тобто якщо помножити 10 кг на 3 або 4 дерева, то можна отримати досить солідний врожай.

Чекати врожаю колоновидних дерев не доведеться довго. Є сорти, які будуть забезпечувати яблуками вже на другий рік після посадки. Звичайна ж яблуня порадує вас плодами аж на 4-5 рік в кращому разі.

Фото Ukr.Media

Колоновидні дерева проживають досить коротке життя. На 15 році плодоношення вони починають помирати. Звичайні яблуні живуть років 100, 50 з яких вони приносять високі врожаї.

Правила посадки і вирощування

Існують невеликі відмінності в посадці і вирощуванні колоновидних і звичайних яблунь. Посадка колоновидних сортів проводиться на відкритих і сонячних місцях з родючим ґрунтом. Садити можна і навесні, і восени.

Для посадки краще брати однорічні рослини. Вони маленькі, зате коріння у них найкраще зберігаються. Саджанець не повинен бути сухим, кора у нього має бути без плям і зморшок, коріння на зрізі повинні бути білого кольору.

Інструкція з посадки колоневидної яблуні:

Викопайте яму на 90х90 см;

Забезпечте відстань між рослинами до півметра;

На дно ями викладіть шар дренажу: на цю роль добре підійде щебінь, але можна скористатися і піском;

Засипте родючою землею шаром в 15-20 см;

На подушку з ґрунту насипте посадковий горбок, на нього поставте саджанець, розправте коріння дерев;

Засипте все землею;

Після посадки дерева залийте водою, виливаючи на кожне по два-три відра рідини.

Догляд за колоновидними сортами включає мульчування, укриття і обрізку. Обрізка, напевно, найважливіший елемент у вирощуванні колоновидних рослин. Її проводять не для формування крони, як це відбувається зі звичайними деревами. У обрізки колоновидних рослин 2 функції: прорідити крону, щоб зайві пагони не заступали сонце основним; збільшити урожай завдяки відсіканню зайвих і хворих гілок, які тягнуть сили з рослини.

Топ-5 популярних сортів

Медок — належить до середньоранніх сортів. Дає порівняно багатий урожай великих (до 250 г) солодких яблук.

— належить до середньоранніх сортів. Дає порівняно багатий урожай великих (до 250 г) солодких яблук. Президент — двометровий напівкарликовий середньостиглий сорт. Відрізняється високою морозостійкістю (до -40ºС) і високими врожаями.

— двометровий напівкарликовий середньостиглий сорт. Відрізняється високою морозостійкістю (до -40ºС) і високими врожаями. Арбат — пізньостигле дерево з великими яскраво-червоними плодами. Виживає навіть в 40-градусні морози.

— пізньостигле дерево з великими яскраво-червоними плодами. Виживає навіть в 40-градусні морози. Трайдент — англійський малогабаритний сорт. Дозріває пізно, обдаровує плодами вже на другий рік після посадки. Морозостійкість сорту — до -35°С.

— англійський малогабаритний сорт. Дозріває пізно, обдаровує плодами вже на другий рік після посадки. Морозостійкість сорту — до -35°С. Патріот — ранньостигла яблуня, здатна виносити 40-градусний холод.

За матеріалами Ukr.Media та Дім і сад

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