Орієнтуючись на терміни дозрівання і цілі, для яких потрібні яблука, можна переходити до їх збирання

До збирання яблук для довготривалого зберігання слід ставитися відповідально, щоб не зіпсувати врожай, тому слід знати, як та коли їх потрібно збирати. Про це детальніше розповідає «Сільське господарство та садівництво».

Терміни дозрівання яблук

Усі сорти яблук можна розділити на три великі групи залежно від часу дозрівання:

літні – починають дозрівати в серпні, придатні для вживання відразу ж після збору, лежати довго не можуть; з них виготовляють варення, компоти, соки, можна сушити на зиму;

осінні – збирають з середини серпня і до початку вересня, зберігаються до 4 місяців, також можуть йти на переробку;

зимові – зберігаються найдовше, при правильному зборі їх можна зберігати до весни; збирають з середини вересня і до початку жовтня, набирають свій смак в процесі дозрівання і при зберіганні.

Орієнтуючись на терміни дозрівання і цілі, для яких потрібні яблука, можна переходити до їх збирання.

Визначення стиглості яблук

Існує низка ознак, на які потрібно звернути увагу:

1. Натискання на шкірку фрукта. Якщо вм’ятини немає – яблуко ще не дозріло, якщо лопнуло при натисканні – перезріло. Якщо залишилося невелике заглиблення – настав час збирати плоди.

2. Зовнішні ознаки: яскраві фрукти, без червоточини, середніх розмірів, відповідного сорту. Насіння – коричневого кольору. М’якоть біла або кремова.

3. Смакові якості: соковиті, з характерним сортовим смаком, легко розрізається на частини.

Можна також провести вдома невеличкий науковий експеримент. Розчиніть у літрі дистильованої води 1 г йоду і 4 г йодистого калію, після чого занурте в розчин розрізане навпіл яблуко на 2 хв. Якщо по краях і усередині яблуко синє – воно недозріле, забагато крохмалю. Блакитний край, а середина жовта – дозріле яблуко. Немає блакитного кольору, а все жовте – плід перезрів.

І пам’ятайте: краще нехай яблуко буде зірваним трохи недозрілим, ніж перезрілим.

Коли збирати яблука для зберігання на зиму

Потрібно дотримуватися таких правил:

виберіть теплий, сонячний осінній день;

починайте роботу в обідній час, щоб волога після ночі змогла висохти на плодах;

перед тим, як почати зривати плоди, потрібно з землі зібрати всі яблука і зламані гілки;

починайте збір потрібно з нижніх гілок: так ви зменшите кількість плодів, що впадуть;

першочергово обривайте фрукти з південного боку – там вони дозрівають швидше;

обережно зривайте яблуко, обхопивши всією рукою, а вказівним пальцем натисніть на черешок;

складайте яблука в плетені кошики; якщо таких немає – у відра, зсередини вистелені мішковиною або щільною тканиною;

усі хворі, червиві і підгнилі фрукти бракуйте, збирайте окремо разом з падалицею для переробки або вживання відразу.

Якщо наступила рання осінь, а холоди швидко підступають, тоді не треба чекати дозрівання плодів і ранніх згубних заморозків і зривати раніше. Пізні сорти хоч і не бояться морозу, але довго зберігатися не будуть, якщо перемерзнуть. Тому зривайте всі плоди, зважаючи на погодні умови, а вони вже дозріють в приміщеннях для зберігання.

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