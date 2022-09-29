В жовтні на городі та в саду є чимало робіт, адже необхідно підготуватись до перших морозів та провести підзимні посіви

Жовтень — неоднозначний місяць для садівництва, адже вгадати, якою буде погода цього місяця вкрай важко. Тож дотримуватися якихось конкретних термінів в плануванні робіт в саду і на городі в цей період було б нерозумно. У будь-якому разі необхідно знайти оптимальний час для підзимніх посівів і висаджування весняних цибулинних. Коли варто і що варто висаджувати в жовтні – у місячному календарі «Зеленої садиби» Посівний календар на жовтень 2022 року Коренеплоди: Буряк, морква, пастернак 11, 12, 23, 24, 30, 31 Редис 3, 11-12, 16-17, 23, 30-31 Селера, петрушка на корінь 11, 12, 23, 30, 31 Цибулеві Цибуля городня 23, 26, 27, 30,31 Цибуля на зелень, шніт 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 Часник 7, 8, 26, 27 Цибуля порей, рокамболь та інші 26, 27 Овочі до столу та на зберігання Гострий та декоративний перець 7, 8, 26, 27 Кале, пак-чой та інша листова капуста 2, 3, 16, 17, 26, 27 Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 1-3, 11-12, 16-17, 23, 26-31 Міцелій 23 Зелень та трави Листовий салат 7, 8, 10 Шпинат 2, 3, 11, 12, 26, 27 Рукола, крес, листова гірчиця 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 Мангольд та інші листові овочі 2, 3, 11, 12, 30, 31 Щавель 7, 8, 10, 26, 27 Кріп та фенхель 7, 8, 10, 26, 27 Петрушка, кінза та селера на листя 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 Базилік, материнка, розмарин 7, 8, 10, 26, 27 Лікарські та чайні культури 1, 23, 26, 27, 28, 29 Мікрозелень 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 Ягідно-плодовий сад Суниця та полуниця 2, 3, 13-17, 26-27, 30 Яблуня 1-3, 7-8, 11-13, 20-21, 28-30 Груша, айва 2-3, 7-8, 11-12, 20-23, 29-30 Абрикос, вишня, слива, персик 1-3, 7-8, 11-12, 20-23, 28-30 Черешня 7-8, 11-12, 18-21 Волоський горіх, фундук 1-3, 7-8, 10-12, 20-21, 28-29 Калина, шипшина, горобина, обліпиха 1-2, 7, 11-12, 16-17, 20-23, 26-29 Глід 7-8, 10-12, 16-17, 19-21, 23, 26-27 Малина 7-8, 13-17, 20-23, 26-27 Смородина 1-3, 7-8, 18-21, 26-27, 30 Аґрус та інші ягідники 2-3, 7-8, 16-17, 20-23, 26-27, 30 Виноград 7-8, 13-23, 26-27 Декоративні рослини Газон, ґрунтопокривні рослини 1-3, 10, 16-22, 28, 31 Однорічники 2, 3, 10, 16, 17, 23, 29, 30 Цибулинні та бульбові 2-3, 7-8, 11-22, 26, 27, 30 Трав’янисті багаторічники 7, 11-13, 16-23, 26, 27 Хвойні 7-8, 11-23, 26, 27 Живі огорожі 1, 7, 8, 11, 12, 16, 22, 23, 28, 29 Чагарники та дерева 7, 8, 11-23, 26, 27 Кучеряві та плетисті культури 1-3, 7, 8, 13-15, 20-22, 28, 30-31 Сидерати 1-3, 11-12, 16-23, 26-31 Найкращі дні для садових робіт у жовтні 2022 Боротьба з бур’янами (сапання) 1, 3-4, 9, 21-28, 30-31 Розпушування та робота з ґрунтом 2-11, 18-20, 26-28, 30, 31 Пророщування насіння 2-4, 7-8, 11-12, 16-17, 23-24, 26-27, 30-31 Пікірування, проріджування 3-7, 11-15, 23-24, 27-28 Поливи 1-3, 7-9, 16-17, 26-27, 30-31 Підживлення органічними добривами 9-12, 16-17, 26-27 Підживлення мінеральними добривами 2-4, 6-8, 16-17, 26-27 Компостування, закладка зелених добрив 7-8, 16-17, 21-22, 26-27 Обрізка, омолодження, формування 1-2, 13-15, 23-24, 28-29 Стрижка газону, косовиця трав 7, 8, 13, 14, 15, 30 Прищипка, пасинкування 3-7, 29, 30 Боротьба з шкідниками та захворюваннями 5-6, 10, 13-15, 18-22, 25 Профілактичні обробки 1, 13-15, 21-22, 28, 29 Заготівля живців та прикопування відводків 2-4, 7, 8, 26-27, 30, 31 Щеплення та окулювання 2-4, 7-8, 16-17, 30-31 Обробка, ремонт теплиць та парників 8, 11, 12, 25 Прибирання на ділянці 2-4, 16-22 Ремонтні та будівельні роботи 18, 19, 20, 21, 25 Збір врожаю 1, 11-12, 18-20, 25, 28-29 Збір квітів та лікарських трав 1-4, 7, 18-23, 28-31 Збір насіння 1, 5-6, 10, 18-20, 23-24, 28-29 Консервація, сушіння 1, 11-24, 26-29 Засолювання та квашення 3, 4, 5, 6, 30 Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter