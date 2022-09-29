Що садити в жовтні 2022: посівний календар на місяць
Посівний календар на жовтень 2022 року
|
Коренеплоди:
|
Буряк, морква, пастернак
|
11, 12, 23, 24, 30, 31
|
Редис
|
3, 11-12, 16-17, 23, 30-31
|
Селера, петрушка на корінь
|
11, 12, 23, 30, 31
|
Цибулеві
|
Цибуля городня
|
23, 26, 27, 30,31
|
Цибуля на зелень, шніт
|
2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31
|
Часник
|
7, 8, 26, 27
|
Цибуля порей, рокамболь та інші
|
26, 27
|
Овочі до столу та на зберігання
|
Гострий та декоративний перець
|
7, 8, 26, 27
|
Кале, пак-чой та інша листова капуста
|
2, 3, 16, 17, 26, 27
|
Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито)
|
1-3, 11-12, 16-17, 23, 26-31
|
Міцелій
|
23
|
Зелень та трави
|
Листовий салат
|
7, 8, 10
|
Шпинат
|
2, 3, 11, 12, 26, 27
|
Рукола, крес, листова гірчиця
|
2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31
|
Мангольд та інші листові овочі
|
2, 3, 11, 12, 30, 31
|
Щавель
|
7, 8, 10, 26, 27
|
Кріп та фенхель
|
7, 8, 10, 26, 27
|
Петрушка, кінза та селера на листя
|
2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31
|
Базилік, материнка, розмарин
|
7, 8, 10, 26, 27
|
Лікарські та чайні культури
|
1, 23, 26, 27, 28, 29
|
Мікрозелень
|
2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31
|
Ягідно-плодовий сад
|
Суниця та полуниця
|
2, 3, 13-17, 26-27, 30
|
Яблуня
|
1-3, 7-8, 11-13, 20-21, 28-30
|
Груша, айва
|
2-3, 7-8, 11-12, 20-23, 29-30
|
Абрикос, вишня, слива, персик
|
1-3, 7-8, 11-12, 20-23, 28-30
|
Черешня
|
7-8, 11-12, 18-21
|
Волоський горіх, фундук
|
1-3, 7-8, 10-12, 20-21, 28-29
|
Калина, шипшина, горобина, обліпиха
|
1-2, 7, 11-12, 16-17, 20-23, 26-29
|
Глід
|
7-8, 10-12, 16-17, 19-21, 23, 26-27
|
Малина
|
7-8, 13-17, 20-23, 26-27
|
Смородина
|
1-3, 7-8, 18-21, 26-27, 30
|
Аґрус та інші ягідники
|
2-3, 7-8, 16-17, 20-23, 26-27, 30
|
Виноград
|
7-8, 13-23, 26-27
|
Декоративні рослини
|
Газон, ґрунтопокривні рослини
|
1-3, 10, 16-22, 28, 31
|
Однорічники
|
2, 3, 10, 16, 17, 23, 29, 30
|
Цибулинні та бульбові
|
2-3, 7-8, 11-22, 26, 27, 30
|
Трав’янисті багаторічники
|
7, 11-13, 16-23, 26, 27
|
Хвойні
|
7-8, 11-23, 26, 27
|
Живі огорожі
|
1, 7, 8, 11, 12, 16, 22, 23, 28, 29
|
Чагарники та дерева
|
7, 8, 11-23, 26, 27
|
Кучеряві та плетисті культури
|
1-3, 7, 8, 13-15, 20-22, 28, 30-31
|
Сидерати
|
1-3, 11-12, 16-23, 26-31
Найкращі дні для садових робіт у жовтні 2022
|
Боротьба з бур’янами (сапання)
|
1, 3-4, 9, 21-28, 30-31
|
Розпушування та робота з ґрунтом
|
2-11, 18-20, 26-28, 30, 31
|
Пророщування насіння
|
2-4, 7-8, 11-12, 16-17, 23-24, 26-27, 30-31
|
Пікірування, проріджування
|
3-7, 11-15, 23-24, 27-28
|
Поливи
|
1-3, 7-9, 16-17, 26-27, 30-31
|
Підживлення органічними добривами
|
9-12, 16-17, 26-27
|
Підживлення мінеральними добривами
|
2-4, 6-8, 16-17, 26-27
|
Компостування, закладка зелених добрив
|
7-8, 16-17, 21-22, 26-27
|
Обрізка, омолодження, формування
|
1-2, 13-15, 23-24, 28-29
|
Стрижка газону, косовиця трав
|
7, 8, 13, 14, 15, 30
|
Прищипка, пасинкування
|
3-7, 29, 30
|
Боротьба з шкідниками та захворюваннями
|
5-6, 10, 13-15, 18-22, 25
|
Профілактичні обробки
|
1, 13-15, 21-22, 28, 29
|
Заготівля живців та прикопування відводків
|
2-4, 7, 8, 26-27, 30, 31
|
Щеплення та окулювання
|
2-4, 7-8, 16-17, 30-31
|
Обробка, ремонт теплиць та парників
|
8, 11, 12, 25
|
Прибирання на ділянці
|
2-4, 16-22
|
Ремонтні та будівельні роботи
|
18, 19, 20, 21, 25
|
Збір врожаю
|
1, 11-12, 18-20, 25, 28-29
|
Збір квітів та лікарських трав
|
1-4, 7, 18-23, 28-31
|
Збір насіння
|
1, 5-6, 10, 18-20, 23-24, 28-29
|
Консервація, сушіння
|
1, 11-24, 26-29
|
Засолювання та квашення
|
3, 4, 5, 6, 30