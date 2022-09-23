Щоб отримати якісний врожай ранньої цибулі, варто дотримуватись певних правил

Отримати ранній урожай цибулі можна, посадивши насіння або дрібну ріпку під зиму. Грядки готують за 2–3 тижні до початку заходу. При цьому для посадки цибулі під зиму найкращими попередниками вважаються огірок, томат, рання картопля, зернові та зернобобові культури. Не варто садити цибулю і баштанні рослини, петрушку, часнику — насадження можуть вражатися загальними шкідниками та хворобами. «Аптека садівника» розповідає, як правильно посадити цибулю восени у 2022 році, щоб мати щедрий ранній врожай цього корисного продукту.

Коли краще садити цибулю на зиму

Час посадки залежить від погодних умов, вибраного сорту, призначення врожаю. Цибулю на ріпку садять за місяць до настання стабільних холодів із морозами, щоб рослини встигли сформувати кореневу систему. Терміни посадки цибулі під зиму розрізняються для центральних, північних, південних регіонів України. Оптимальна температура повітря для посадки не має опускатися нижче + 5°C. Бажано, щоб рослини до настання морозів сформували 3–4 пера з товщиною шийки приблизно 5 мм.

Слабші саджанці можуть загинути взимку, сильно розвинені пагони навесні пускають стрілку. При використанні укривного матеріалу або мульчі необхідно враховувати, що занадто раннє укриття пошкоджує коріння рослин.

Сорти цибулі під зиму

Селекціонерами виведені спеціальні сорти цибулі для посадки під зиму. Рослини формують урожай при довжині світлового дня 10–14 годин. Розрізняють скоростиглі, середньостиглі, пізнього строку дозрівання сорти та гібриди озимої цибулі. Для посадки вибирають дрібний посів діаметром менше ніж 1 см, який при зберіганні взимку може усохнути. Більший посадковий матеріал викидає стрілку з насінням навесні, не утворюючи товарної цибулини.

Найбільш поширені сорти цибулі на зиму:

З раннім терміном дозрівання – Ред Барон, Сеншуй, Стригуновський, Штутгартер Різен, Еллан. З середнім періодом зрілості – Шекспір, гібрид Центуріон, Стурон, Радар, Даниловський, Арзамаський.

Для посадки варто підбирати неушкоджені шкідниками та хворобами цибулини без видимих ​​механічних травм. Насіння цибулі (чорнушки) перед посівом бажано замочити в підсоленій воді. Залишають тільки великовагові (опустилися на дно) цибулини.

Як правильно садити цибулю на зиму

Основна мета посадки цибулі восени під зиму — отримання раннього врожаю зелені, пучкової продукції, товарних цибулин. Культура вимагає значно меншого догляду і їй не потрібні поливи — у ґрунті достатньо вологи від танення снігу. Урожай, що рано дозріває, менше пошкоджується комахами та інфекціями. Після збирання культури на місце, що звільнилося, можна висадити інші скоростиглі овочі.

Для посіву цибулі на зиму використовують цибулини спеціально виведених холодостійких сортів. Можна сіяти чорнушки для отримання посівного або раннього пера. Вирощування цибулі Шалот у дворічній культурі допомагає значно укрупнити розмір цибулин. Виняток становить порей, насіння якого сіють тільки навесні.

Рослини при вирощуванні вимогливі до чистоти ґрунту від однорічних і багаторічних бур’янів. Підготовка ділянки включає обробку гербіцидами суцільної дії після збирання попередньої культури.

Схема посадки цибулі на зиму

Визначаючи, на якій відстані садити цибулю під зиму, варто оцінити величину і якість посадкового матеріалу. Дрібну «овсюжку» бажано висаджувати в гущі (4–5 см), оскільки частина цибулинок може вимерзнути та загинути взимку. Слабкі паростки краще вжити на зелень. Культуру зазвичай висаджують рядковим способом із міжряддям 30–45 см.

Посів насіння проводиться в борозни на відстані 2–2,5 см один від одного. Розмір міжрядь витримують такий ж, як при посадці посіву. При посушливій погоді ґрунт рекомендується полити.

Глибина посадки цибулі на зиму

Розраховуючи, на яку глибину садити цибулю під зиму, необхідно враховувати погодні умови, характеристику ґрунту, водний баланс, розмір цибулин. Формують борозни завглибшки 3–8 см. Цибулинки висаджують денцем вниз, заглиблений посів наполовину в землю. Канавки присипають деревним попелом, шаром ґрунту, мульчують органічними відходами, перегноєм, соломою. Сильно дрібну «тиканку» можна густо посіяти в борозенки. Коли з’являться зелені паростки, посіви підгортають на висоту 5–7 см.

Глибина посадки цибулі під зиму насінням не має перевищувати 2–2,5 см, інакше сходи затримуються, ґрунт бажано ущільнити. Перші паростки очікуються через 20–25 днів.

Температура при посадці цибулі

Щоб дізнатися, при якій температурі садити цибулю під зиму, необхідно уважно стежити за прогнозами синоптиків. За місяць до можливого похолодання та заморозків на ґрунті варто посадити озиму посівну цибулю і посіяти насіння чорнушки. Не рекомендується виконувати процедуру при температурі повітря вище 8–10°C. Оптимальний час для посадки настає, коли кілька днів тримається середньодобова температура на рівні 5–6°C. У безсніжну зиму посадки витримують морози до -15°C. Коли сніг накриває ділянку, не страшне похолодання до -20°C.

Посадка цибулі

Культура віддає перевагу пухкому живильному ґрунту з нейтральною кислотністю. На кислому ґрунті цибулини починають масово вражатися гниллю, не встигнувши навіть визріти. Таким чином діє підвищена вологість на болотистих ділянках. Найкраще місце — схил, захищений від вітру, південно-західного або південного напрямку.

Догляд за цибулею після посадки

Після підзимового посіву цибулі потрібно замульчувати посадку або накрити ділянку шматком білого агроволокна. Якщо взимку випадає багато снігу, утеплення лушпиння посадки не потрібно. У суху осінь посіви бажано рясно полити через 10–15 днів після посадки.

Основний догляд за культурою потрібно навесні з настанням стійкого тепла. У фазі появи 2–3 листків проводяться профілактичні обприскування культури від трипсів і цибулевої мухи.

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