Підготовка часнику до посадки (розбір на зубчики, знезараження) відбувається безпосередньо перед посадкою

Часник – одна з найпопулярніших городніх культур, яка цінується як за свої лікувальні властивості, так і здатність робити виразнішим смак різних страв. Найчастіше його саджають під зиму, щоб отримати урожай на кілька тижнів раніше. Розповідаємо, коли саме це потрібно робити в 2022 році та як.

Коли садити озимий часник у 2022 році

Садити озимий часник приблизно за 35-45 днів до початку стабільних морозів. До настання зими і промерзання ґрунту часник встигає розвинути кореневу систему завдовжки 10-12 см, проте зелена парость ще не з’явиться. Оптимальний час посадки часнику – з 20 вересня до кінця жовтня, залежно від погодних умов регіону.

Згідно з посівним календарем, у вересні 2022 року найбільш сприятливими числами для посадки озимого часнику є 27-29 числа. Як пише «Зелена садиба», жовтні загалом сприятливими для посадок є 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 30, 31 числа, а найкращими для посадки часнику – 7, 8, 26 та 27 жовтня.

Як підготувати грядку

Готувати грядку для посадки озимого часнику потрібно не пізніше, ніж за два тижні до його посадки. На глинисту ділянку вносимо на 1 м2 по відру піску і торфу, на торф’яну – піску та суглинків, на піщану – два відра глинистого ґрунту та відро торфу.

Для підживлення вносимо рівномірно на 1 м2 5-6 кг перегною (якщо під попередню культуру її не вносили), 30 г суперфосфату, 20 г калійної солі та перекопуємо ділянку. Паралельно видаляємо бур’яни, відтак вирівнюємо поверхню граблями та поливаємо розчином мідного купоросу для знезараження (1 ч. л. на 10 літрів води). Після цього грядку потрібно накрити плівкою та лишити на кілька тижнів, щоб земля осіла. За два дні перед посадкою озимого часнику на грядках розкидають сечовину (0,5 ст. л. на 1 м2).

Додамо, що озимий часник не любить кислих ґрунтів, тому, якщо ваша ділянка кисла, потрібно ще на кілька тижнів до внесення добрив її розкислити. Для посадки обираємо сонячні грядки, де не застоюється вода та раніше росли гарбузи, картопля, капуста, баштанні культури, бобові. Цибулини висаджувати на одному і тому ж місці два роки поспіль не варто.

Як садити озимий часник

Раніше ми вже детально пояснювали, як правильно висаджувати часник під зиму. Зараз нагадаємо основні правила:

підготовка часнику до посадки (розбір на зубчики, знезараження) відбувається безпосередньо перед посадкою;

садимо тільки здорові, не пошкоджені зубчики;

садимо у борозенки не глибше 10 см, відстань між ними – 20-25 см, відстань між зубками – приблизно 15-10 см;

після посадки грядку мульчуємо.

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